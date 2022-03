Cinco vítimas de afogamento em Independência foram enterradas neste sábado (26)

As vítimas de afogamento na Barragem do Rio Cupim, em Independência, foram veladas e enterradas ao longo do dia deste sábado (26).

Os dois irmãos, de 6 e 9 anos, foram sepultados ainda pela manhã, por volta das 10h. Todas as vítimas foram veladas na quadra da Escola Municipal Maria do Carmo. As três irmãs, de 9, 13 e 18 anos foram enterradas à tarde, por volta das 16h.

O incidente comoveu toda a cidade, que compareceu ao velório e sepultamentos das crianças e adolescentes.

Equipes do Corpo de Bombeiros acompanharam os cortejos pelas ruas da cidade.

O caso

Conforme o cabo da Polícia Militar (PM), Oséias Rodrigues de Sousa, as vítimas nunca tinham tomado banho na barragem. O afogamento, então, aconteceu devido à falta de conhecimento do grupo a respeito da profundidade das águas.

Os envolvidos teriam chegado ao local por volta das 13h desta sexta-feira (25). Como a barragem é utilizada para o abastecimento da cidade, não costuma atrair banhistas e estava vazia no momento do incidente.

A sexta pessoa envolvida, uma adolescente de 13 anos, ainda estava na parte rasa quando percebeu que os demais se afogavam e pediu socorro a um pescador que estava nas proximidades do local.

"Ele chegou minutos depois, mas já encontrou uma das crianças em óbito e as outras já haviam afundado. Uma das meninas que faleceu havia completado 18 anos há três dias. Ela quem levou as demais", detalha.

O oficial ainda pontua que o pai das meninas se encontrava no roçado e não viu as filhas saírem de casa.