Cidade do CE com maior temperatura do ano também esteve na lista das mais frias; entenda

Conviver com o intenso calor durante quase toda parte do ano e, em dados momentos, saber lidar com o frio, é uma realidade da qual a população da cidade de Barro, no Sul do Estado, teve de aprender a se acostumar.

Para se ter uma ideia da grande amplitudade térmica, o Município teve neste ano a mais alta temperatura da história do Ceará ao mesmo tempo em que figurou entre as menores mínimas registradas.

Em outubro, a cidade bateu a marca dos 41 graus Celsius e, dois meses antes, os termômetros por lá marcaram 20 graus, uma amplitude superior a 20°C - até agora, a menor temperatura do ano foi registrada em Guaramiranga, na semana passada.

A cidade do Barro foi a que registrou, em 2022, a maior amplitude térmica, conforme dados do Inmet.

Cenário semelhante foi registrado Morada Nova, na região Jaguaribana. Em abril deste ano, o Município teve os termômetros marcando 19,3º graus Celsius e, no meio da tarde, a temperatura chegou a 32.8º graus Celsius, uma variação de 13.5º graus. Esta foi a maior e menor temperatura do Estado em um mesmo dia.

Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura do dia em uma mesma localidade.

Mas, o que explica temperaturas tão díspares? A especialista Morgana Almeida, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que, especialmente durante a primavera e o verão, as condições de tempo ao longo do dia variam muito.

Desta forma, é comum termos manhãs e tardes muito quentes (devido ao aumento da radiação solar) e à noite, geralmente, há poucas nuvens, o que possibilita o que chamamos de "perda radioativa".

"Ou seja, a quantidade de energia acumulada se perde e na madrugada e início da manhã, o que faz despencar as temperaturas. Mas, logo depois, elas começam a subir, atingir seu pico após o meio-dia", detalha Morgana.

São muitos os fatores que influenciam a amplitude térmica. Passa por ações naturais e até humanas. As ilhas de calor, por exemplo, são fenômenos causados pela destruição da natureza e pela substituição da cobertura vegetal por concreto, o que caracteriza-se por uma intervenção antrópica.

As questões naturais como altitude, latitude, relevo, umidade do ar, inversão térmica, massas de ar, além de outros fenômenos, a depender de como estejam atuando, podem impactar na redução da temperatura em determinado momento do dia.

Desta forma, as temperaturas podem ser bastante elevadas durante o dia, com a falta de sombra e pela absorção de calor, e caírem bruscamente à noite.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil