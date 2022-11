Bica do Ipu volta a aparecer após chuvas desta segunda; veja imagens

As recentes chuvas que banham a região da Ibiapaba contribuíram para o reaparecimento de um tradicional ponto turístico no sopé da serra Grande, a famosa Bica do Ipu. A volumosa queda d'água voltou a ser registrada nesta segunda-feira (7).

A palavra Ipu, em Tupi Guarani, quer dizer "água que cai do alto".

É a primeira vez neste semestre que a Bica jorra água. A Ibiapaba tem conquistados bons volumes neste início de novembro. A média histórica para o mês é de 7,3 mm e, somente nesta primeira semana, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) já acumula mais de 10 vezes superior (74.5 mm).

Legenda: A queda d’água de 130 metros de altura forma o que os moradores chamam de "véu de noiva". Foto: Fagner Freire

Com a quantidade de água das últimas chuvas, a queda d’água de 130 metros de altura formou o que os moradores chamam de "véu de noiva".

A água que chega à Bica do Ipu vem do Rio Inhuçu, que banha municípios do alto da serra da Ibiapaba – Carnaubal, Guaraciaba do Norte e o distrito de Várzea do Jiló, que pertence ao município de Ipu, no alto da chapada.

