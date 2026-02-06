Cearense que mora no exterior se disfarça de garçom e surpreende irmã em Fortaleza

Um jantar em família no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza, terminou com o reencontro emocionante entre irmãos que não se viam há quase três anos. A nutricionista Christiane Maciel foi surpreendida na última quarta-feira (4) pelo irmão, João Felipe Maciel, que veio de surpresa do Canadá e se disfarçou de garçom do restaurante Carneiro do Ordones.

De bandeja na mão, João chegou à mesa da família e entregou uma água para Christiane, que demorou alguns segundos para perceber que o garçom, na verdade, era o irmão mais velho que ela só esperava em Fortaleza em 20 dias. O vídeo do momento viralizou e já ultrapassou 1,1 milhão de visualizações no Instagram.

"Ele tinha me falado que viria no dia 24 de fevereiro, e, até então, gente vinha se falando e fazendo contagem regressiva. Eu jamais esperaria que ele ia chegar antes", contou ao Diário do Nordeste.

Após o momento inesperado, Christiane conta que os irmãos conseguiram "matar os quase três anos de saudade" sem ser por videochamada.

Legenda: Christiane e João Felipe são irmãos e melhores amigos. Foto: Arquivo pessoal.

A surpresa envolveu boa parte da família e a gerência do Carneiro do Ordones. Outro irmão de Christiane, que já sabia a real data de chegada de João, foi ao estabelecimento e combinou o momento, enquanto outros familiares marcaram um jantar.

Irmãos e melhores amigos

Christiane é a caçula da família, e João é o irmão do meio, sete anos mais velho que ela. Apesar da diferença de idade, os irmãos viraram melhores amigos, segundo a nutricionista.

João se mudou para Calgary, no Canadá, em 2020, e a última vez que veio ao Brasil havia sido em 2023, para o casamento da irmã.

"Nós cultivamos uma amizade muito bonita, a gente se fala todo santo dia, somos amigos confidentes, assim, muito próximos mesmo", comenta a nutricionista.