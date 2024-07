Cearenses esperam até 6 meses por perícias do INSS e greve deve agravar cenário

A espera para conseguir acesso a um benefício previdenciário, já longa, deve aumentar com a greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), iniciada nessa terça-feira (16) em todo o Brasil. A paralisação reivindica melhorias salariais, de condições de trabalho e de carreira.

Em agências de Fortaleza, os serviços já agendados têm tido atendimento garantido – mas as demandas não marcadas e as solicitações pendentes, que precisam de análise de servidores para seguirem os trâmites, devem ser diretamente prejudicadas.

Elenir Pereira, membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Ceará (Sinprece), diz que “alguns serviços não estão funcionando, porque precisam da pessoa operando o sistema”, e reforça: “tudo o que precisa de análise, como benefícios e auxílio-doença, está parado”.

Uma servidora do INSS ouvida pela reportagem nessa quinta-feira (18) destacou que “as demandas espontâneas, como protocolo para pedido de perícia médica, são as mais afetadas” no contexto de greve, o que agrava déficits anteriores à paralisação.

“Com férias de alguns servidores e agora a greve, às vezes a pessoa chega por volta das 10h30, por exemplo, e não consegue entrar mais pra resolver, porque já está lotado”, ilustra. O atendimento de demandas sem agendamento prévio no INSS deve ocorrer, porém, de 7h às 13h.

João Ítalo Pompeu, presidente da Comissão de Direito Previdenciário (CDPrev) da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB/CE), frisa que “o principal impacto é o atraso na análise de benefícios”.

“Já temos uma fila grande, sobretudo para benefícios por incapacidade, que envolvem perícia. E vai aumentar ainda mais”, pondera. Os peritos do INSS não têm o mesmo vínculo que os servidores – portanto, seguem em trabalho normal.

A marcação das perícias médicas, contudo, também pode ser afetada. O serviço é fundamental para concessão de benefícios como o “auxílio-doença”, atual “benefício por incapacidade temporária”; e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A servidora entrevistada pelo Diário do Nordeste explica que “a fila (para marcação) está inflada, tanto com público que tem perfil para os benefícios quanto com o que não tem”. Para checar quem deve ou não ter o serviço agendada, “é preciso abrir cada processo e avaliar. Pra isso, é preciso ter gente”.

O advogado João Ítalo Pompeu acrescenta que “existe a possibilidade de o segurado solicitar o benefício online”, já que diversos serviços do INSS não exigem mais ida a agências. “O problema é que o pedido não vai ser analisado.”

6 meses é o tempo médio que os cearenses precisam esperar entre o agendamento e a realização de uma perícia médica do INSS. Até meados de 2017, o prazo máximo era de 60 dias, segundo a servidora ouvida pela reportagem.

Para Virlane Costa, 32, a espera será exatamente essa: 6 meses. Em março deste ano, ela deu entrada na solicitação de BPC para o filho de 9 anos, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) – mas a perícia está agendada somente para setembro, “quando tinha vaga”.

“Consegui pra agora (julho) a avaliação social. Tô tentando esse benefício por ele, pra ele. Pra levar ele pras terapias, porque vivo pra ele, não tenho como trabalhar. Não tem quem fique com ele”, justifica Virlane.

Uma das etapas para a concessão de benefícios sociais é a avaliação do beneficiário junto ao serviço social do INSS.

Legenda: Aos 5 anos, o filho de Virlane deve aguardar mais 2 meses até a perícia médica marcada em março Foto: Theyse Viana

A dona de casa Telva de Araújo, moradora do município de Acaraú, a cerca de 238 km de Fortaleza, conseguiu o procedimento um pouco mais “rápido”: agendou a perícia médica do neto de 7 anos em fevereiro e conseguiu vaga para este mês, em uma agência da capital.

Mesmo com a greve, conseguiu efetivar o serviço. “Tava agendada, eles atenderam. A (avaliação) social é lá na minha cidade, dia 22. Se tá marcada… Espero que atendam”, frisa, apreensiva.

Atraso nas perícias

O presidente da CDPrev da OAB/CE afirma que hoje, no Ceará, “nosso grande problema é com as perícias”. Segundo João Ítalo, “o índice de atraso aqui é maior do que nos demais estados”, o que prejudica diretamente os usuários.

“Se é um benefício por incapacidade, quem pede geralmente está sem trabalhar, por estar doente. E precisa de dinheiro pra se manter, comer e comprar medicamentos. O prazo razoável seria no máximo uma semana. É inadmissível precisar esperar vários meses”, opina.

O advogado informa que, por meio do Conselho Federal da OAB, foi aberta uma Ação Civil Pública (ACP) “pedindo maior celeridade, que a Perícia Federal do INSS resolva essa demora. E temos um diálogo interno para encontrar soluções”, como acrescentou.

Serviços na greve

O Diário do Nordeste buscou o INSS para saber como fica o funcionamento das agências no período de greve, tanto para demandas espontâneas como para serviços agendados.

Em nota, o instituto informou que “mais de 100 serviços podem ser realizados pela plataforma Meu INSS, que tem versão para celular (Android ou iOS), ou pela Central de Atendimento 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h”.

O INSS lista que serviços como “requerimento, cumprir exigência, solicitar auxílio por incapacidade temporária, entre outros” estão disponíveis online. O instituto não informa como ou quando os pedidos serão analisados.

Legenda: Aplicativo Meu INSS é um dos principais canais para abrir solicitações online Foto: Shutterstock

Em relação às perícias, o INSS “orienta aos segurados e seguradas o uso do Atestmed, visando auxílio-doença com afastamento de até 180 dias”. O Atestmed é a modalidade que substitui a perícia presencial por análise documental.

Em publicação no site oficial, o INSS pontua que “caso não seja possível conceder o benefício pelos documentos médicos ou odontológicos, será indicado ao cidadão que agende uma perícia presencial”, e garante que “o benefício não será indeferido com base exclusivamente na análise documental”.

No contexto da greve, porém, a orientação é de que, “nos casos de perícia médica já marcada para benefício por incapacidade temporária, o segurado pode pedir conversão de agendamento de perícia para Atestmed. Para os demais casos, a orientação é reagendar o atendimento”, finaliza o instituto.

Negociação com Governo

Em nota, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que apresentou uma nova proposta aos servidores do INSS, na terça-feira (16). "Esta foi a quarta reunião realizada pelo ministério junto à categoria", completou o MGI.



Pela atual proposta, segundo o órgão federal, "os servidores terão ganho acumulado de até 28,7%, em quatro anos (2023-2026)". "Na reunião, o governo também se comprometeu com a implementação do Comitê Gestor de Carreiras, previsto em lei."

Segundo o Governo Federal, a proposta também prevê "a valorização do vencimento básico; reduzindo a diferença com a Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social – GDASS, e a criação de gratificação de atividade em substituição à Gratificação de Atividade Executiva – GAE".