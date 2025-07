Ceará teve mais de 900 inscritas no alistamento militar feminino, aponta Ministério da Defesa

Mais de 900 mulheres se candidataram para o alistamento militar voluntário aberto pelas Forças Armadas, segundo informações do Ministério da Defesa. O prazo se encerrou na última segunda-feira (30).

Ao todo, 33.721 mulheres se voluntariaram para o serviço militar em todo o Brasil. A inscrição pôde ser realizada pela primeira vez pelo público feminino a partir de 2025, mas apenas por vontade própria.

Os estados com maior número de voluntárias foram o Rio de Janeiro, com 8.102 inscrições; São Paulo, com 3.152; Amazonas, com 2.334; Distrito Federal, com 2.368; Pará, com 2.164; e Rio Grande do Sul, com 2.161.

A etapa de alistamento foi voluntária, mas o serviço torna-se obrigatório para as mulheres após a incorporação aos quadros das Forças Armadas. O serviço deverá ter duração aproximada de 12 meses.

Como requisito, as mulheres deviam completar 18 anos ainda em 2025, ter residência em um dos municípios tributários selecionados para o Serviço Militar Feminino.

Além dos estados com o maior número de voluntárias, também foram registrados os seguintes números:

Bahia (2.029)

Minas Gerais (1.930)

Pernambuco (1.744)

Paraná (944)

Ceará (933)

Goiás (768)

Santa Catarina (715)

Mato Grosso do Sul (722)

Maranhão (528)

Rio Grande do Norte (459)

Paraíba (354)

Piauí (337)

Espírito Santo (311)

Mato Grosso (300)

Rondônia (271)

Roraima (252)

Alagoas (239)

Sergipe (236)

Amapá (144)

Acre (123)

Tocantins (87)

Além disso, 14 voluntárias se alistaram no exterior.

O que acontece após o alistamento?

A jovem voluntária passará por entrevista, inspeção de saúde (exames clínicos e laboratoriais) e teste físico, dentre outras formas de seleção específicas da Marinha, do Exército e da Força Aérea.

Ainda nessa fase da seleção, a candidata será consultada em relação a qual Força deseja prestar o serviço. Porém, além da opção, serão consideradas as vagas disponíveis e “as aptidões vocacionais da jovem com o cargo militar a ser ocupado”.

Quais os benefícios para as mulheres?

Ao serem incorporadas, elas terão direito a remuneração, adicional de férias, acesso ao sistema de saúde, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-natalidade, licença maternidade, auxílio pré-escolar e contagem do tempo de serviço militar para aposentadoria, dentre outros benefícios.