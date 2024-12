Ceará tem quarto dia de alerta para chuvas intensas; veja cidades na lista

O Ceará chega ao quarto dia seguido com aviso de “perigo potencial” devido às chuvas e ventos intensos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Praticamente todo o Estado está incluído no aviso, com exceção de uma pequena área no extremo sul.

O informe, válido até 10h desta sábado (7), aponta que 183 cidades cearenses podem ter chuvas de até 50 mm e rajadas de vento com velocidades máximas de 60 km/h.

Dos 184 municípios do Estado, apenas Penaforte não foi incluída no levantamento.

Apesar do aviso, nessas áreas há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Vai chover no fim de semana?

O Ceará registra chuvas da pré-estação chuvosa há alguns dias. E, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo entre esta sexta-feira (6) e domingo (8) indica a continuidade das chuvas no Estado.

O deslocamento de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) continuará influenciando o tempo no estado, favorecendo a instabilidade atmosférica. Para esta sexta-feira, espera-se céu parcialmente nublado em todo o Ceará, com chuvas e possibilidade de trovoadas nas regiões do Litoral, Ibiapaba, Jaguaribana, Maciço de Baturité, Cariri e parte norte do Sertão Central e dos Inhamuns.

No sábado e domingo, a Funceme indica tendência de continuidade das chuvas na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Cariri. Por conta disso, a temperatura mínima deverá ficar em torno de 18°C em regiões serranas.

Maiores chuvas do Ceará

Segundo o Calendário das Chuvas, o Ceará registrou chuvas em mais de 30 cidades, entre a quinta (5) e esta sexta (6). Os maiores valores acumulados foram nos postos: