Ceará recebe aviso de chuvas intensas até o fim da manhã de terça-feira (20)

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um alerta de chuvas intensas no Ceará da noite desta segunda-feira (19) até as 12h de terça-feira (20).

O alerta de risco médio abrange a faixa litorânea do Estado — de Itarema a Icapuí — e o Maciço de Baturité. Cidades como Fortaleza, Aquiraz e Fortim possuem de 41% a 70% de probabilidade de chuvas. Não se descarta a possibilidade de trovoadas.

Já o alerta de risco potencial se restringe à região do Cariri e Jaguaribana. A probabilidade de precipitações é de 20% a 40% em municípios como Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte e Potiretama.

O aviso metereológico foi baseado na análise de dados dos modelos numéricos globais e regionais da Funceme e de outras instituições nacionais e internacionais, além de outros produtos de monitoramento.

Previsão do tempo

Na previsão da Funceme, a noite desta segunda-feira (19) será de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva e trovoadas no litoral da Jaguaribana, no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité, e alta possibilidade de chuvas esparsas nas demais macrorregiões.

Já a madrugada e a manhã de terça-feira (20) será de céu variando de nublado a parcialmente nublado, com chuva e trovoadas na faixa litorânea, e alta possibilidade de chuvas esparsas nas demais macrorregiões.

À tarde, o céu permanece variando principalmente nas macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns.

No Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e Litoral do Pecém alta possibilidade de chuvas esparsas. No Litoral de Fortaleza baixa possibilidade de chuvas esparsas.

Recomendações de segurança

Em casos de chuvas intensas, a Defesa Civil do Estado do Ceará orienta a evitar áreas alagadas, redobrar a atenção ao dirigir, reduzindo a velocidade, e evitar abrigos sob árvores durante chuvas com raios e ventos fortes.

Para qualquer ocorrência ou situação de risco iminente, o cidadão deve ligar imediatamente para o número 193.