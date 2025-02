CE tem mais de 100 cidades sob aviso de 'perigo potencial' de chuvas intensas e ventos de até 60 km/h; veja locais

O Ceará tem 126 municípios – incluindo a Capital – sob aviso de “perigo potencial” de chuvas intensas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h, pelo menos, até às 10h da quarta-feira (19), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As áreas afetadas estão no Norte, Noroeste e nos sertões do Estado.

No período, as chuvas podem ser de 20 a 30 mm por hora, mas neste cenário há baixo risco de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Cidades do litoral, como Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara e Icapuí serão afetadas pelo fenômeno.

Confira a lista de cidades sob aviso de chuvas intensas

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Banabuiú

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Caucaia

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Independência

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pedra Branca

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Poranga

Quiterianópolis

Quixadá

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

Previsão do tempo

A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta para esta terça-feira (18), condições de Sol com nebulosidade variável e eventos de chuvas passageiras em grande parte do território cearense.

As chuvas previstas para o dia devem ocorrer devido à atuação de efeitos de brisa, assim como a interação de temperatura, umidade e relevo.

A partir da madrugada de quarta-feira (19), devido às áreas de instabilidade associadas ao posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), há previsão de céu nublado a encoberto com eventos de chuvas intensas no centro-norte do Estado. Isso deve levar a transtornos como alagamento nos centros urbanos.

No sul do Estado, região do Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns, também são esperados eventos de chuvas, que devem variar de intensidade fraca a moderada. Tais chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Ressalta-se que o aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas devem favorecer temperaturas mais amenas no Estado.