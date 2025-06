Casarão histórico na Av. Santos Dumont é tombado pela Prefeitura de Fortaleza

Um casarão histórico localizado na Avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, foi tombado pela Prefeitura de Fortaleza, nesta sexta-feira (27). O decreto foi assinado prefeito Evandro Leitão (PT), ao lado da secretária de Cultura, Helena Barbosa.

"Além de preservar o patrimônio histórico, a memória e a paisagem urbana da nossa cidade, o equipamento se tornará um ponto de encontro para as famílias”, afirmou Evandro.

O imóvel foi construído em 1919, e abriga hoje a padaria artesanal e cafeteria Casa Pâine, que promoveu a restauração completa do espaço, preservando suas características arquitetônicas originais.

“Os atuais proprietários realizaram intervenções muito cuidadosas, preservando a estética original e oferecendo à cidade um espaço belo e acolhedor", acrescentou o prefeito.

Helena Barbosa celebrou a parceria entre o poder público e a iniciativa privada na conservação da memória da cidade.

“Para nós, é muito importante essa união entre o empresariado e o setor público. Muitas vezes, há um pensamento equivocado de que o patrimônio da cidade representa um obstáculo aos negócios e ao desenvolvimento. Estamos aqui mostrando que, com soluções criativas, é possível unir as duas coisas”, ponderou a gestora.

Ainda segundo a secretária, o resultado dessa parceria é um espaço que gera renda, movimenta a economia e contribui para a preservação da nossa história. “É um case de sucesso e esperamos que sirva de modelo para outras iniciativas”, afirmou.

MEMÓRIA DA CIDADE

Legenda: Imagem interna do casarão Foto: Divulgação / Prefeitura de Fortaleza

O processo de tombamento teve início em 2012, conduzido pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor). A medida visa proteger e valorizar os traços arquitetônicos e urbanísticos do início do século XX, belle époque de Fortaleza, além de resguardar aspectos da memória e do modo de vida da época.

Em estilo eclético, a casa é considerada um marco da urbanização da zona leste de Fortaleza, numa área então conhecida como Outeiro, que passou a ser chamada de Aldeota a partir da década de 1920.

Com o tombamento, ficam protegidos a fachada, o telhado e os ambientes internos do imóvel. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a preservação do patrimônio histórico e o incentivo a modelos sustentáveis de ocupação e uso do espaço urbano.