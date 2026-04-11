Cano rompe e vaza água em corredor do IJF; veja vídeo

As fortes chuvas que caíram sobre Fortaleza na manhã deste sábado (11) provocaram a desconexão de um cano que resultou em um intenso vazamento no corredor da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Dr. José Frota (IJF) — referência em atendimento traumatológico na Capital.

Imagens do momento em que a tubulação rompe e a água cai em cascata no corredor foram enviadas às equipes da TV Verdes Mares (TVM).

Segundo a administração do hospital, a situação foi "prontamente identificada e solucionada pelas equipes de manutenção".

Também foi garantido pelo IJF que não houve prejuízo à assistência prestada aos pacientes internados na unidade, nem aos profissionais de saúde.

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Chuvas intensas em Fortaleza

Fortaleza registrou uma das dez maiores chuvas do Ceará neste sábado, segundo a base de dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A Capital ficou em último lugar no ranking, com um acumulado de 41,4 milímetros. Em primeiro lugar, com 72 mm, ficou a cidade de Ocara, a cerca de 100 quilômetros de distância.