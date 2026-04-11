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Fortaleza e mais de 50 cidades registram chuva; veja previsão para este sábado (11)

Precipitações devem continuar até domingo em algumas regiões.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
Ceará
Céu nublado com gotas de chuva no bairro residencial Monte Castelo, em Fortaleza.
Legenda: Céu amanheceu encoberto e com chuvas na capital cearense.
Foto: Nícolas Paulino.

Fortaleza amanheceu debaixo de forte chuva neste sábado (11), que iniciou ainda na madrugada e foi acompanhada por alguns trovões. Segundo o monitoramento do Calendário de Chuvas do Ceará, a capital e mais 51 cidades registraram precipitações desde a última sexta-feira (10) até as 9h de hoje.

Em Fortaleza, o maior acumulado foi no posto da Água Fria, com 41,4 mm, seguido pelo da Defesa Civil, com 40 mm. Na Maraponga, foram 39,2 mm e, no Caça e Pesca, 32 mm.

A Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) emitiu um alerta informando que o sábado será de céu predominantemente encoberto, com chuvas intermitentes (que vão e voltam) ao longo de todo o dia e noite.

"Evite transitar por vias com histórico de inundações. Se não houver necessidade urgente, a recomendação é evitar grandes deslocamentos pela cidade", diz o órgão.

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Os maiores volumes anotados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) ocorreram em:

  • Ocara: 72 mm
  • Granja: 61 mm
  • Aquiraz: 60 mm
  • Morada Nova: 53 mm
  • Acaraú: 45.1 mm
  • Fortaleza (Água Fria): 41.4 mm
  • Fortaleza (Defesa Civil): 40 mm
  • Pindoretama: 40 mm
  • Beberibe: 40 mm
  • Camocim: 40 mm

Lembrando que os valores se referem às medições entre as 7h de sexta e as 7h deste sábado. As chuvas que seguirem ao longo do dia entram no levantamento que será divulgado nesse domingo (12).

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, para o sábado (11) e o domingo (12), a previsão aponta para chuvas em todas as regiões do estado, ocorrendo em diferentes horários. Na capital e Região Metropolitana, há expectativa de aumento nos acumulados, com registros principalmente durante a madrugada, manhã e início da tarde.

A Fundação ressalta que as chuvas estão associadas a fatores locais, como brisa, temperatura, umidade e relevo, além da atuação de ventos vindos de leste e nordeste. Esses sistemas contribuem para o transporte de umidade do oceano em direção ao continente.

Outro fator importante é a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema responsável pelas chuvas durante a quadra chuvosa no Ceará. Atualmente, a posição da faixa favorece a formação de áreas de instabilidade próximas à costa leste do Nordeste.

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