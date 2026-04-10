Conheça Jucineide Fernandes, nova secretária da Educação do Ceará

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) passa a ser comandada por Jucineide da Costa Fernandes. O nome da professora, que até então ocupava o cargo de secretária executiva da pasta, uma espécie de "número 2" da Seduc, foi anunciado pelo Governo do Estado na tarde desta sexta-feira (10), junto a outros 11 gestores que assumem secretarias que estavam sem titulares.

Natural de Icapuí, no Litoral Leste cearense, Jucineide é servidora pública estadual e atuava, desde 2021, como secretária executiva de Ensino Médio e Profissional. Ela assume o comando da Seduc após a saída de Eliana Estrela, que deixou o cargo no dia 1º deste mês, dentro do prazo de desincompatibilização eleitoral.

Veja também PontoPoder Governo do Ceará anuncia novos secretários; veja quem são

A nova titular da Seduc estudou durante toda a educação básica (fundamental e médio) na rede pública em Icapuí e iniciou sua trajetória profissional como professora temporária da rede municipal de ensino.

Ela é licenciada em História pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e possui especializações em Formação de Professores (UERN) e em Gestão e Avaliação da Educação Pública pelo CAEd/UFJF.

Atuação na gestão da educação

Na carreira, Jucineide é professora efetiva da rede estadual desde 2004, quando iniciou as atividades na Escola de Ensino Médio Gabriel Epifânio dos Reis, em sua cidade natal. Em 2009, ingressou na gestão escolar, na Escola de Ensino Médio João Barbosa Lima, em Itaiçaba. Dois anos depois, tornou-se a primeira diretora da Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Rocha Silva, em Jaguaruana.

No âmbito da gestão, também atuou como coordenadora da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 8, em Baturité, a partir de 2013. Entre 2015 e 2021, esteve à frente da Crede 10, até passar a integrar a gestão da Seduc em nível central.

Jucineide também foi suplente da secretária Eliana Estrela no Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed) representando a instituição em discussões da política educacional brasileira.