Fortaleza e 130 cidades recebem aviso 'amarelo' de chuvas intensas; veja locais
Ventos podem atingir até 60 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso meteorológico de "perigo potencial" de chuvas intensas para Fortaleza e outras 130 cidades do Ceará, até as 23h59 deste sábado (11). O nível é amarelo, o primeiro dos três categorizados pela entidade.
O Instituto aponta que podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
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Segundo o mapa divulgado pelo Inmet, as chuvas devem se concentrar na porção Centro-Norte do Estado, incluindo todo o Litoral, Serra da Ibiapaba, Maciço de Baturité.
300 anos de Fortaleza
As precipitações devem persistir até segunda-feira (13), conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O período coincide com o aniversário dos 300 anos de Fortaleza, que deve contar com extensa programação em diversos polos de lazer.
Neste sábado, está previsto um show e uma feira gastronômica no Largo dos Tremembés, na Praia de Iracema. Já no domingo (12), haverá programação infantil na Cidade da Criança e shows com atrações locais e nacionais nos bairros Praia de Iracema, Jangurussu e Granja Portugal.
No litoral, as chuvas devem ocorrer principalmente no período da madrugada e manhã, enquanto nas demais regiões no período da tarde e da noite. "Pode haver eventos isolados de chuva em períodos diferentes dos citados nas macrorregiões cearenses", informa.
As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais, como brisas, temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste, que contribui para o aumento de umidade oriundo do oceano além de áreas de instabilidade próximas a costa do Nordeste.
Veja a lista de cidades em perigo potencial de chuvas:
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Aratuba
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Carnaubal
- Cascavel
- Catunda
- Caucaia
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Independência
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pentecoste
- Pindoretama
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potiretama
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará