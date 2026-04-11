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Fortaleza e 130 cidades recebem aviso 'amarelo' de chuvas intensas; veja locais

Ventos podem atingir até 60 km/h.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Mulher caminha sozinha usando guarda-chuva preto em dia chuvoso na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza.
Legenda: Fortaleza e Região Metropolitana estão cobertas por aviso de chuvas.
Foto: Fabiane de Paula.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso meteorológico de "perigo potencial" de chuvas intensas para Fortaleza e outras 130 cidades do Ceará, até as 23h59 deste sábado (11). O nível é amarelo, o primeiro dos três categorizados pela entidade.

O Instituto aponta que podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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Segundo o mapa divulgado pelo Inmet, as chuvas devem se concentrar na porção Centro-Norte do Estado, incluindo todo o Litoral, Serra da Ibiapaba, Maciço de Baturité.

300 anos de Fortaleza

As precipitações devem persistir até segunda-feira (13), conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O período coincide com o aniversário dos 300 anos de Fortaleza, que deve contar com extensa programação em diversos polos de lazer.

Neste sábado, está previsto um show e uma feira gastronômica no Largo dos Tremembés, na Praia de Iracema. Já no domingo (12), haverá programação infantil na Cidade da Criança e shows com atrações locais e nacionais nos bairros Praia de Iracema, Jangurussu e Granja Portugal.

No litoral, as chuvas devem ocorrer principalmente no período da madrugada e manhã, enquanto nas demais regiões no período da tarde e da noite. "Pode haver eventos isolados de chuva em períodos diferentes dos citados nas macrorregiões cearenses", informa.

As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais, como brisas, temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste, que contribui para o aumento de umidade oriundo do oceano além de áreas de instabilidade próximas a costa do Nordeste.

Veja a lista de cidades em perigo potencial de chuvas:

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Alcântaras
  4. Alto Santo
  5. Amontada
  6. Apuiarés
  7. Aquiraz
  8. Aracati
  9. Aracoiaba
  10. Ararendá
  11. Aratuba
  12. Banabuiú
  13. Barreira
  14. Barroquinha
  15. Baturité
  16. Beberibe
  17. Bela Cruz
  18. Boa Viagem
  19. Camocim
  20. Canindé
  21. Capistrano
  22. Caridade
  23. Cariré
  24. Carnaubal
  25. Cascavel
  26. Catunda
  27. Caucaia
  28. Chaval
  29. Choró
  30. Chorozinho
  31. Coreaú
  32. Crateús
  33. Croatá
  34. Cruz
  35. Eusébio
  36. Forquilha
  37. Fortaleza
  38. Fortim
  39. Frecheirinha
  40. General Sampaio
  41. Graça
  42. Granja
  43. Groaíras
  44. Guaiúba
  45. Guaraciaba do Norte
  46. Guaramiranga
  47. Hidrolândia
  48. Horizonte
  49. Ibaretama
  50. Ibiapina
  51. Ibicuitinga
  52. Icapuí
  53. Independência
  54. Ipaporanga
  55. Ipu
  56. Ipueiras
  57. Iracema
  58. Irauçuba
  59. Itaiçaba
  60. Itaitinga
  61. Itapajé
  62. Itapipoca
  63. Itapiúna
  64. Itarema
  65. Itatira
  66. Jaguaretama
  67. Jaguaribara
  68. Jaguaruana
  69. Jijoca de Jericoacoara
  70. Limoeiro do Norte
  71. Madalena
  72. Maracanaú
  73. Maranguape
  74. Marco
  75. Martinópole
  76. Massapê
  77. Meruoca
  78. Miraíma
  79. Monsenhor Tabosa
  80. Morada Nova
  81. Moraújo
  82. Morrinhos
  83. Mucambo
  84. Mulungu
  85. Nova Russas
  86. Novo Oriente
  87. Ocara
  88. Pacajus
  89. Pacatuba
  90. Pacoti
  91. Pacujá
  92. Palhano
  93. Palmácia
  94. Paracuru
  95. Paraipaba
  96. Paramoti
  97. Pedra Branca
  98. Pentecoste
  99. Pindoretama
  100. Pires Ferreira
  101. Poranga
  102. Potiretama
  103. Quixadá
  104. Quixeramobim
  105. Quixeré
  106. Redenção
  107. Reriutaba
  108. Russas
  109. Santana do Acaraú
  110. Santa Quitéria
  111. São Benedito
  112. São Gonçalo do Amarante
  113. São João do Jaguaribe
  114. São Luís do Curu
  115. Senador Pompeu
  116. Senador Sá
  117. Sobral
  118. Solonópole
  119. Tabuleiro do Norte
  120. Tamboril
  121. Tauá
  122. Tejuçuoca
  123. Tianguá
  124. Trairi
  125. Tururu
  126. Ubajara
  127. Umirim
  128. Uruburetama
  129. Uruoca
  130. Varjota
  131. Viçosa do Ceará

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