Fortaleza e 130 cidades recebem aviso 'amarelo' de chuvas intensas; veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso meteorológico de "perigo potencial" de chuvas intensas para Fortaleza e outras 130 cidades do Ceará, até as 23h59 deste sábado (11). O nível é amarelo, o primeiro dos três categorizados pela entidade.

O Instituto aponta que podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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Segundo o mapa divulgado pelo Inmet, as chuvas devem se concentrar na porção Centro-Norte do Estado, incluindo todo o Litoral, Serra da Ibiapaba, Maciço de Baturité.

300 anos de Fortaleza

As precipitações devem persistir até segunda-feira (13), conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O período coincide com o aniversário dos 300 anos de Fortaleza, que deve contar com extensa programação em diversos polos de lazer.

Neste sábado, está previsto um show e uma feira gastronômica no Largo dos Tremembés, na Praia de Iracema. Já no domingo (12), haverá programação infantil na Cidade da Criança e shows com atrações locais e nacionais nos bairros Praia de Iracema, Jangurussu e Granja Portugal.

No litoral, as chuvas devem ocorrer principalmente no período da madrugada e manhã, enquanto nas demais regiões no período da tarde e da noite. "Pode haver eventos isolados de chuva em períodos diferentes dos citados nas macrorregiões cearenses", informa.

As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais, como brisas, temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste, que contribui para o aumento de umidade oriundo do oceano além de áreas de instabilidade próximas a costa do Nordeste.

Veja a lista de cidades em perigo potencial de chuvas: