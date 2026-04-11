Aniversário de Fortaleza: Veja que horas serão os shows em cada polo

Festa reúne nomes como Nattan, Alexandre Pires e Alcione no domingo (12).

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem com três retratos lado a lado: à esquerda, uma pessoa com cabelo curto e encaracolado, usando brincos e batom; ao centro, uma pessoa com cabelo longo e liso, vestindo roupa com franjas; à direita, uma pessoa de terno escuro, camisa branca e gravata, em fundo azul.
Legenda: Alcione, Simone Mendes e Alexandre Pires estão entre as atrações.
Foto: Reprodução/Instagram.

A programação comemorativa aos 300 anos de Fortaleza, planejada para o próximo domingo (13), deve reunir diferentes nomes em polos variados da capital cearense.

Alcione, Simone Mendes, Nattan e Alexandre Pires, por exemplo, estão entre os confirmados para shows no Aterrinho da Praia de Iracema.

No entanto, a festa se estende nos polos do Jangurussu e Granja Portugal, assim como já realizado em celebrações recentes na cidade, como Réveillon e Carnaval.

Os horários das apresentações foram confirmados pela Prefeitura de Fortaleza.

Confira abaixo a programação em cada em um dos polos:

Aterrinho da Praia de Iracema

Endereço: Av. Beira-Mar, s/n - Praia de Iracema

  • 18h - Marcos Lessa
  • 19h30 - Alcione
  • 21h20 - Alexandre Pires
  • 23h10 - Simone Mendes
  • 01h05 - Nattan
  • 03h10 - Superbanda

Granja Portugal

Endereço: Rua Vital Brasil, 2140 - Granja Portugal

  • 18h - Dipas
  • 19h15 - Laninha Show
  • 20h45 - Rey Vaqueiro
  • 22h40 - Felipe Amorim

Jangurussu

Endereço: Av. Castelo de Castro, 100 - São Cristóvão

  • 18h - Os Transacionais
  • 19h15 - Diego Facó
  • 20h45 - Amado Batista
  • 22h40 - Zé Vaqueiro

