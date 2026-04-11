Aniversário de Fortaleza: Veja que horas serão os shows em cada polo
Festa reúne nomes como Nattan, Alexandre Pires e Alcione no domingo (12).
A programação comemorativa aos 300 anos de Fortaleza, planejada para o próximo domingo (13), deve reunir diferentes nomes em polos variados da capital cearense.
Alcione, Simone Mendes, Nattan e Alexandre Pires, por exemplo, estão entre os confirmados para shows no Aterrinho da Praia de Iracema.
No entanto, a festa se estende nos polos do Jangurussu e Granja Portugal, assim como já realizado em celebrações recentes na cidade, como Réveillon e Carnaval.
Os horários das apresentações foram confirmados pela Prefeitura de Fortaleza.
Confira abaixo a programação em cada em um dos polos:
Aterrinho da Praia de Iracema
Endereço: Av. Beira-Mar, s/n - Praia de Iracema
- 18h - Marcos Lessa
- 19h30 - Alcione
- 21h20 - Alexandre Pires
- 23h10 - Simone Mendes
- 01h05 - Nattan
- 03h10 - Superbanda
Granja Portugal
Endereço: Rua Vital Brasil, 2140 - Granja Portugal
- 18h - Dipas
- 19h15 - Laninha Show
- 20h45 - Rey Vaqueiro
- 22h40 - Felipe Amorim
Jangurussu
Endereço: Av. Castelo de Castro, 100 - São Cristóvão
- 18h - Os Transacionais
- 19h15 - Diego Facó
- 20h45 - Amado Batista
- 22h40 - Zé Vaqueiro