Ceará recebe aviso de chuvas intensas para 139 cidades; veja locais
Áreas de instabilidade próximas à costa do Nordeste devem favorecer ocorrências.
O Ceará recebeu um novo aviso meteorológico de chuvas intensas para Fortaleza e mais 138 cidades, até o fim desta sexta-feira (10). O nível é o amarelo, indicando "perigo potencial", primeiro dos três níveis de precipitação.
Segundo o Instituto, podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O mapa do aviso cobre as regiões Metropolitana de Fortaleza, Norte Cearense, Noroeste Cearense e Sertões Cearenses. Centro-Sul e Cariri ficaram de fora do levantamento.
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Previsão da Funceme
A previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica a presença de instabilidade atmosférica em todas as macrorregiões do estado, favorecendo a ocorrência de chuvas.
Para os próximos dias, espera-se variação de nebulosidade, com registros de precipitação ao longo do período. Os maiores acumulados devem se concentrar principalmente na faixa litorânea para esta sexta-feira.
No noroeste do Estado, as precipitações devem ocorrer preferencialmente no período da tarde.
Já para o sábado (11) e domingo (12), a previsão indica chuva em todo o Ceará, em períodos distintos.
As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais, como brisas, temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste associado a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que contribui para aumento de umidade oriundo do oceano além de áreas de instabilidade próximas a costa leste do Nordeste do Brasil.
Previsão para Fortaleza e Região Metropolitana
Para esta sexta-feira (10), segundo a Funceme, ainda há previsão de chuva durante o período da tarde. Elas deverão cessar ao longo da tarde e ao final da noite, a tendência é de que voltem a ocorrer.
Para sábado e domingo, observa-se tendência de aumento dos acumulados de chuva, que devem ocorrer especialmente nos períodos da madrugada, manhã e início da tarde.
Veja a lista de cidades com aviso de chuvas:
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Aratuba
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Carnaubal
- Cascavel
- Catunda
- Caucaia
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Independência
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Milhã
- Miraíma
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará