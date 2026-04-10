Ceará recebe aviso de chuvas intensas para 139 cidades; veja locais

O Ceará recebeu um novo aviso meteorológico de chuvas intensas para Fortaleza e mais 138 cidades, até o fim desta sexta-feira (10). O nível é o amarelo, indicando "perigo potencial", primeiro dos três níveis de precipitação.

Segundo o Instituto, podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O mapa do aviso cobre as regiões Metropolitana de Fortaleza, Norte Cearense, Noroeste Cearense e Sertões Cearenses. Centro-Sul e Cariri ficaram de fora do levantamento.

Veja também Ceará De salgadinho a chocolate: veja alimentos que estão proibidos em escolas do Ceará Ceará Transporte público será mais barato e terá reforço de frota no aniversário de Fortaleza

Previsão da Funceme

A previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica a presença de instabilidade atmosférica em todas as macrorregiões do estado, favorecendo a ocorrência de chuvas.

Para os próximos dias, espera-se variação de nebulosidade, com registros de precipitação ao longo do período. Os maiores acumulados devem se concentrar principalmente na faixa litorânea para esta sexta-feira.

No noroeste do Estado, as precipitações devem ocorrer preferencialmente no período da tarde.

Já para o sábado (11) e domingo (12), a previsão indica chuva em todo o Ceará, em períodos distintos.

As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais, como brisas, temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste associado a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que contribui para aumento de umidade oriundo do oceano além de áreas de instabilidade próximas a costa leste do Nordeste do Brasil.

Previsão para Fortaleza e Região Metropolitana

Para esta sexta-feira (10), segundo a Funceme, ainda há previsão de chuva durante o período da tarde. Elas deverão cessar ao longo da tarde e ao final da noite, a tendência é de que voltem a ocorrer.

Para sábado e domingo, observa-se tendência de aumento dos acumulados de chuva, que devem ocorrer especialmente nos períodos da madrugada, manhã e início da tarde.

Veja a lista de cidades com aviso de chuvas: