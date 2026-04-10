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Ceará recebe aviso de chuvas intensas para 139 cidades; veja locais

Áreas de instabilidade próximas à costa do Nordeste devem favorecer ocorrências.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Homem de costas e blusa gola polo segurando guarda-chuva preto em dia chuvoso no Centro de Fortaleza.
Legenda: Fortaleza e Região Metropolitana devem receber chuvas até o fim de semana.
Foto: Davi Rocha.

O Ceará recebeu um novo aviso meteorológico de chuvas intensas para Fortaleza e mais 138 cidades, até o fim desta sexta-feira (10). O nível é o amarelo, indicando "perigo potencial", primeiro dos três níveis de precipitação.

Segundo o Instituto, podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O mapa do aviso cobre as regiões Metropolitana de Fortaleza, Norte Cearense, Noroeste Cearense e Sertões Cearenses. Centro-Sul e Cariri ficaram de fora do levantamento.

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Previsão da Funceme

A previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica a presença de instabilidade atmosférica em todas as macrorregiões do estado, favorecendo a ocorrência de chuvas.

Para os próximos dias, espera-se variação de nebulosidade, com registros de precipitação ao longo do período. Os maiores acumulados devem se concentrar principalmente na faixa litorânea para esta sexta-feira.  

No noroeste do Estado, as precipitações devem ocorrer preferencialmente no período da tarde. 

Já para o sábado (11) e domingo (12), a previsão indica chuva em todo o Ceará, em períodos distintos.

As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais, como brisas, temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste associado a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que contribui para aumento de umidade oriundo do oceano além de áreas de instabilidade próximas a costa leste do Nordeste do Brasil.

Previsão para Fortaleza e Região Metropolitana

Para esta sexta-feira (10), segundo a Funceme, ainda há previsão de chuva durante o período da tarde. Elas deverão cessar ao longo da tarde e ao final da noite, a tendência é de que voltem a ocorrer. 

Para sábado e domingo, observa-se tendência de aumento dos acumulados de chuva, que devem ocorrer especialmente nos períodos da madrugada, manhã e início da tarde.

Veja a lista de cidades com aviso de chuvas:

  1. Acarape
  2. Acaraú
  3. Alcântaras
  4. Alto Santo
  5. Amontada
  6. Apuiarés
  7. Aquiraz
  8. Aracati
  9. Aracoiaba
  10. Ararendá
  11. Aratuba
  12. Banabuiú
  13. Barreira
  14. Barroquinha
  15. Baturité
  16. Beberibe
  17. Bela Cruz
  18. Boa Viagem
  19. Camocim
  20. Canindé
  21. Capistrano
  22. Caridade
  23. Cariré
  24. Carnaubal
  25. Cascavel
  26. Catunda
  27. Caucaia
  28. Chaval
  29. Choró
  30. Chorozinho
  31. Coreaú
  32. Crateús
  33. Croatá
  34. Cruz
  35. Deputado Irapuan Pinheiro
  36. Ererê
  37. Eusébio
  38. Forquilha
  39. Fortaleza
  40. Fortim
  41. Frecheirinha
  42. General Sampaio
  43. Graça
  44. Granja
  45. Groaíras
  46. Guaiúba
  47. Guaraciaba do Norte
  48. Guaramiranga
  49. Hidrolândia
  50. Horizonte
  51. Ibaretama
  52. Ibiapina
  53. Ibicuitinga
  54. Icapuí
  55. Independência
  56. Ipaporanga
  57. Ipu
  58. Ipueiras
  59. Iracema
  60. Irauçuba
  61. Itaiçaba
  62. Itaitinga
  63. Itapajé
  64. Itapipoca
  65. Itapiúna
  66. Itarema
  67. Itatira
  68. Jaguaretama
  69. Jaguaribara
  70. Jaguaribe
  71. Jaguaruana
  72. Jijoca de Jericoacoara
  73. Limoeiro do Norte
  74. Madalena
  75. Maracanaú
  76. Maranguape
  77. Marco
  78. Martinópole
  79. Massapê
  80. Meruoca
  81. Milhã
  82. Miraíma
  83. Mombaça
  84. Monsenhor Tabosa
  85. Morada Nova
  86. Moraújo
  87. Morrinhos
  88. Mucambo
  89. Mulungu
  90. Nova Russas
  91. Novo Oriente
  92. Ocara
  93. Pacajus
  94. Pacatuba
  95. Pacoti
  96. Pacujá
  97. Palhano
  98. Palmácia
  99. Paracuru
  100. Paraipaba
  101. Paramoti
  102. Pedra Branca
  103. Pentecoste
  104. Pereiro
  105. Pindoretama
  106. Piquet Carneiro
  107. Pires Ferreira
  108. Poranga
  109. Potiretama
  110. Quiterianópolis
  111. Quixadá
  112. Quixeramobim
  113. Quixeré
  114. Redenção
  115. Reriutaba
  116. Russas
  117. Santana do Acaraú
  118. Santa Quitéria
  119. São Benedito
  120. São Gonçalo do Amarante
  121. São João do Jaguaribe
  122. São Luís do Curu
  123. Senador Pompeu
  124. Senador Sá
  125. Sobral
  126. Solonópole
  127. Tabuleiro do Norte
  128. Tamboril
  129. Tauá
  130. Tejuçuoca
  131. Tianguá
  132. Trairi
  133. Tururu
  134. Ubajara
  135. Umirim
  136. Uruburetama
  137. Uruoca
  138. Varjota
  139. Viçosa do Ceará

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