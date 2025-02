Campanha pretende doar 18 mil kits de material escolar; saiba como ajudar

A Legião da Boa Vontade (LBV), associação civil sem fins econômicos, realiza a campanha “Educação: Futuro no Presente!” para a distribuição de 18 mil kits de material pedagógico e 1 milhão de refeições em todas as regiões do Brasil até março deste ano. Com atuação no Ceará, a organização pede doações para realização do trabalho.

Essa mobilização acontece nos três primeiros meses de cada ano devido ao início do período letivo para incentivar a escolarização e continuidade dos estudos de crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade. O trabalho é feito por meio de unidades socioassistenciais e entidades parceiras.

No Estado, a Legião da Boa Vontade realiza atendimentos diários no Centro Comunitário de Assistência Social, no bairro Vila Manoel Sátiro, para 150 crianças e adolescentes vulneráveis que devem ser beneficiados com os kits.

Confira as metas da campanha:

Entregar 18 mil kits pedagógicos para crianças, adolescentes, jovens e adultos atendidos pela LBV e por entidades parceiras

Servir (de janeiro a março) mais de 1 milhão de refeições para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos atendidos em suas mais de 80 unidades socioeducacionais no País.

Além da distribuição dos materiais, os Centros Comunitários de Assistência Social levam atividades no contraturno para o público de 6 a 15 anos com diversas atividades socioeducativas.

É feita a entrega da alimentação completa, uniformes, material pedagógico e outros benefícios essenciais ao desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo.

Veja também Ceará Bordado, forró e jogos de tabuleiro: o 'novo recreio' dos alunos do CE após a proibição dos celulares nas escolas Ceará Ceará e 150 cidades do Estado recebem prêmio máximo no ‘Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização’ do MEC

Legião da Boa Vontade

A associação foi criada no Brasil em 1950 e possui foco na Assistência Social, Educação Básica e técnica profissionalizante, além de realizar ações humanitárias, culturais e de comunicação social e educativa

A LBV atua nas cinco regiões do país, em prol de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, somando ao auxílio material os valores da Espiritualidade Ecumênica.

Legenda: Quem puder, as doações são feitas por meio do site e da chave PIX Foto: LBV

São 83 unidades socioeducacionais entre escolas de educação básica, escola de capacitação profissional, abrigos para idosos, Centros Comunitários de Assistência Social e Centro de Assistência Humanitária, que resgatam a autoestima.

A Instituição também garante que o local seja seguro e o trabalho de qualidade, com a atuação de profissionais e voluntários capacitados.

Como apoiar

Mais detalhes sobre formas de doar estão no site www.lbv.org.br