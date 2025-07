Buzinaço emociona moradores no interior do Ceará: filha organiza homenagem à mãe curada do câncer

Foram meses de tratamento, exames e cirurgias, até que Ceiça Bezerra, de 62 anos, recebesse a esperada notícia que estava curada do câncer de mama, mas ela não esperava que a filha, Vitória Bezerra, de 22 anos, organizasse com o namorado uma homenagem emocionante para celebrar esse êxito contra a doença.

O carro da família foi customizado com uma pintura no vidro traseiro para chamar a atenção dos outros motoristas no trajeto entre as cidades do Crato e Juazeiro do Norte na sexta-feira (11). “Minha mãe venceu o câncer! Buzine! Buzine!”, dizia a frase.

Junto do namorado e da melhor amiga, Vitória conseguiu organizar tudo num único dia. Porém, a ideia surgiu bem antes, ainda no começo do tratamento, quando a mãe realizava os exames iniciais.

"Compramos tudo ontem, fui com meu namorado comprar balão, tinta, pincel, essas coisas. E minha melhor amiga ajudou com a decoração. Já a minha mãe tinha combinado comigo de ir comprar com a gente as coisas da minha formatura, que ela está organizando. E avisei a ela pra ficar pronta, mas aí quando ela desceu, a gente já estava com tudo feito", contou ao portal g1 Ceará.

A emoção tomou conta de Ceiça com o sucesso do buzinaço. "Eu não estava esperando de jeito nenhum. Quando eu olhei o carro todo enfeitado, eu pensava que era um casamento, mas quando eu olhei direito, disse a ela que ela queria era me fazer chorar", afirma.

Mensagens de apoio não faltaram pelo caminho, segundo a filha, com gente chorando e até motoqueiro parando por não conseguir dirigir a moto em razão do choro. "A gente ficou muito emocionada. Todo mundo que vinha atrás era chorando muito”.

“As pessoas agradeciam a Deus, falavam coisas, ela chorava muito também. Uma vitória nossa, mas também de todo mundo que fez parte desse momento", relembra Vitória.

Mensagens de fora

O carinho também veio de locais ainda mais distantes do interior do estado, como de Goiás, Manaus, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pará, Portugal e Japão. "Ceiça. O amor da sua filha por você é tão grande que chegou até aqui", diz um dos textos enviados.

Legenda: Mensagens de apoio vieram de vários cantos do mundo Foto: Reprodução

Para Ceiça, só restou agradecer à filha por todo apoio. "Minha filha é o maior presente que Jesus me deu, é maravilhosa. Somos muito unidas, ela é minha vida, é meu coração batendo fora do corpo".