Bombeiros resgatam pitbull que caiu em cacimba em Cascavel, na Grande Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou, na última sexta-feira (27), um cachorro que caiu em uma cacimba. O acidente ocorreu no município de Cascavel. O animal foi retirado do local, que tem aproximadamente 20 metros de profundidade, sem lesões aparentes.

A falta do animal da raça pitbull foi percebida pelo tutor, que só achou o cachorro um dia após o sumiço. Agentes da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2ªCia/2ºBBM) foram acionados e retiraram o cão de 25 kg do local.

“Não havia a possibilidade de fazer o uso do tripé de salvamento, em virtude das barreiras estarem deslizando. Por isso, foi utilizada a escada para perfazer maior segurança ao bombeiro que fez o resgate do animal”, declarou o subtenente José Wilson Luciano Monteiro, comandante do resgate.

O Corpo dos Bombeiros recomenda que os poços e cacimbas devem estar cercados, sinalizados e tampados para prevenir situações como esta, bem como evitar acidentes com humanos.

