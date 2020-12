Bombeiros resgatam cavalo preso em trilho da antiga ponte ferroviária

Um cavalo ficou preso por uma das patas nos trilhos da antiga ponte ferroviária sobre o rio Jaguaribe, em Iguatu, na região Centro-sul do Ceará, e precisou ser resgatado por uma equipe do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Iguatu, nesta quinta-feira (24).

A operação de resgate começou às 6h30 e levou cerca de uma hora. O animal apresentava ferimentos nas duas patas dianteiras e na região da cabeça.

A Delegacia de Polícia Civil de Iguatu investiga se o cavalo foi furtado do dono, que até o momento, não foi localizado. De acordo com o delegado Wesley Alves, caso seja confirmado o crime, o responsável pode responder também por maus-tratos contra animais.

Após o resgate pelo Corpo de Bombeiros, o cavalo foi deixado em uma área de pastagem próxima ao local onde foi encontrado.