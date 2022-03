Corpo de Bombeiros resgata jiboia que seria consumida como petisco em Fortaleza

Uma jiboia de grande porte foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) de uma casa no bairro Presidente Vargas, em Fortaleza. A guarnição foi acionada e, ao chegar ao local, descobriu que moradores estavam querendo sacrificar o animal para consumir como petisco.

O caso aconteceu no dia 14 de fevereiro e foi divulgado nesta segunda-feira (7).

Após uma explicação do comandante da guarnição e seus auxiliares, foi feito o resgate da cobra, que estava escondida em uma prateleira na cozinha do imóvel. O réptil estava sem lesões aparentes e foi colocado em liberdade em uma área de proteção ambiental (APA) da região.

Em casos como esse, o Corpo de Bombeiros alerta para que a população evite matar as cobras. O correto é acionar uma guarnição de salvamento pelo número 193.

"Não se deve matar as cobras porque se rompe a cadeia alimentar de várias espécies com a morte das serpentes, aumentando, por sua vez, a população de roedores. Além de contribuir para o controle de roedores, as cobras contribuem também para salvar vidas com a extração de seu veneno", destaca o tenente coronel Luiz Claudio, comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar.

Mais de 6 mil resgates em 2021

Segundo balanço do CBMCE, 6.252 animais foram resgatados somente no ano de 2021 em todo o estado do Ceará. Entre as espécies estão cobras, cavalos, jacarés, gatos-mouriscos, gambás, raposas, e outros.

O montante de 2021 é superior aos anos de 2019 e 2020, quando a corporação resgatou 3.919 e 5.217 animais, respectivamente.

