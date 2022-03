Celular explode e técnico sofre acidente enquanto fazia conserto em loja no interior do Ceará; veja

Um assistente técnico sofreu um acidente enquanto fazia o conserto de um celular em loja de assistência em Forquilha, no interior do Ceará, na última segunda-feira (7). Um aparelho explodiu e, assustado, o trabalhador caiu da cadeira enquanto as chamas subiam no estabelecimento.

Imagens da câmera de segurança da loja mostram o momento da explosão. De acordo com informações da TV Verdes Mares, o fogo foi controlado logo após a explosão e o técnico não se feriu.

Assista ao vídeo

A loja de assistência informou que um cliente solicitou o serviço do estabelecimento relatando que o aparelho celular estava com um defeito na bateria, que estava "inchando" quando era carregada.

Segundo o assistente técnico, o celular apresentava temperatura bem quente quando ele recebeu o aparelho, e explodiu quando estava em uma prateleira próxima à bancada de trabalho.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE