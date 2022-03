Dois funcionários de fábrica em Maringá morrem após explosão durante visita de Sérgio Moro

A explosão de um tanque de fluídos de diesel matou dois trabalhadores de uma fábrica em Maringá, no Paraná, na manhã desta sexta-feira (4). O acidente aconteceu no momento em que o pré-candidato a presidência e ex-juiz Sérgio Moro visitava o local. As informações são da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

Moro discursava na sede administrativa da Cooperativa Agroindustrial de Maringá (Cocamar), que fica na mesma planta onde aconteceu a explosão. Ele não foi atingido e passa bem. O ex-juiz interrompeu sua fala e prestou solidariedade às vítimas.

O ex-juiz estava acompanhado do senador Álvaro Dias e do ex-ministro Xico Graziano. Após o discurso, ele faria uma visita pela planta da fábrica e passaria perto do tanque que explodiu.

Agenda cancelada

Depois da sua fala, Moro faria uma visita pela planta da fábrica e passaria perto do tanque que explodiu. O compromisso foi cancelado.

A assessoria de imprensa de Moro disse em nota que "Sergio Moro visitava a sede administrativa da Cooperativa Agroindustrial de Maringá, na manhã desta sexta-feira (4/3), quando foi informado da explosão na parte fabril da Cooperativa. Infelizmente, o acidente vitimou dois funcionários da Cocamar. Sergio Moro lamentou o acidente, prestou solidariedade ao corpo funcional e suspendeu a agenda de visitação".