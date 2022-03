Filho de Mussum denuncia racismo em shopping e avisa que vai processar o local

O dentista Igor Palhano, filho do humorista Mussum, vai processar um shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira (2), ele foi impedido de deixar o local apos ouvir de seguranças que a moto dele seria roubada.

Em entrevista ao portal G1, ele contou que foi solicitado a mostrar a documentação do veículo, ficando retido no local por cerca de meia hora.

"Em dado momento falei: meu pai era um cara que brincava sempre com esse tipo de situação, levava na brincadeira, e que nunca acreditei que fosse passar por isso. Aí começaram a me tratar melhor", explicou.

Igor só foi liberado após nenhum responsável pela administração do local aparecer. Ainda assim, foi conduzido por um dos seguranças até a saída.

Processo no shopping

No dia seguinte, na quinta (3), ele entrou em contato com um advogado especialista em racismo e recebeu indicativos para levar o caso à frente.

"Ele me orientou a fazer um registro de ocorrência para especificar o caso para, na sequência, tomarmos as medidas cabíveis na área cível", revelou ao G1.

Igor também contou que chegou a questionar aos seguranças o motivo da abordagem, perguntando-lhes se um negro não poderia possuir uma moto como a dele.

Assim, ele teria ouvido dos seguranças que essa seria uma norma do local. A sensação, disse ele na entrevista ao G1, foi de humilhação.

"Não fiquei magoado, mas me senti humilhado: eu ali, naquela situação, com três, quatro seguranças me cercando, as pessoas passando com aquele olhar de acusação. Nunca tinha passado por isso", pontuou.

