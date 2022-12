Bombeiro que ficou à deriva após salvar turista em Jericoacoara é promovido por bravura

Jairo Oliveira, o sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) que ficou à deriva após salvar um turista francês na praia de Jericoacoara, será promovido por bravura.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o militar foi localizado na manhã desta quarta-feira (7) entre as praias de Guriú e Tatajuba, no município de Camocim, depois de ficar no mar por quase oito horas.

Sargento nadou 9 km até chegar em terra firme

O CBMCE destacou que o preparo físico, técnico e mental do sargento, que é bombeiro militar há 13 anos, foram decisivos para que ele chegasse em segurança em terra firme.

Legenda: A distância entre a praia principal de Jericoacoara e Tatajuba em Camocim, em linha reta é de 21,3 km. Foto: Divulgação

“Nos momentos mais difíceis de cansaço, procurava manter a calma e pensava que tinha que continuar nadando para avisar para a minha mãe que eu estava bem. Depois de algumas horas, comecei a ouvir o barulho das ondas quebrando e me tranquilizei, pois sabia que estava próximo à areia. Quando toquei os pés no chão foi um momento de muita alegria. A mesma alegria que senti agora ao saber que vou ser promovido. É uma felicidade muito grande”, disse ele.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o militar revelou que precisou nadar por 9 km até chegar em terra firme. Ele enfrentou peixes, águas-vivas, maré e escuridão. "Eu renasci", comemorou o guarda-vidas.

Resgate

O sargento Jairo conseguiu ligar para um amigo, às 2h36 desta quarta, informando que estava bem, quando chegou, nadando, à Praia de Tatajuba, no município vizinho de Camocim.

Ele havia ficado à deriva durante o resgate de turista francês que estava praticando kite surf. O sargento conseguiu resgatar o turista, mas voltou, em uma moto aquática, para pegar os equipamentos da vítima. Os itens acabaram se enroscando na hélice do veículo, que parou de funcionar.

O sargento acabou abandonando a moto aquática e conseguiu nadar até Camocim. A distância entre as praias, em linha reta, é de 21,3 km, segundo informação dos bombeiros.

Em nota, os bombeiros agradeceram pela parceria, no trabalho de buscas, à Capitania dos Portos de Camocim, às guarnições de guarda-vidas de Jericoacoara, além de voluntários, mergulhadores e outras equipes de salvamento de Itapipoca, Sobral e Canindé.