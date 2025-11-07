Diário do Nordeste
Black Friday do Galpão dos Colchões movimenta varejo cearense neste fim de semana

Empresa traz promoções e ofertas com preços de distribuidor abertos ao público durante novembro

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Durante a campanha, compras a partir de R$ 1.499 garantem uma cama de casal gratuita.
Foto: divulgação

Em meio à temporada de descontos da Black Friday, o Galpão dos Colchões lança uma campanha considerada inédita no varejo regional. A empresa abriu ao público final preços antes restritos a redes de hotelaria e lojistas, além de oferecer uma cama de casal gratuita em compras a partir de R$1.499, promoção válida até este final de semana (sexta a domingo), em unidades específicas.

A iniciativa marca uma estratégia da distribuidora, que decidiu aproximar o consumidor comum de produtos de padrão hoteleiro, tradicionalmente comercializados apenas em larga escala e sob condições de CNPJ. Com a abertura desses preços ao varejo, o Galpão dos Colchões busca democratizar o acesso a colchões e camas de qualidade premium, reforçando sua posição como referência em variedade e custo-benefício no setor. Essa promoção segue durante o mês inteiro de novembro.

Para Gabriel Silva, CMO do Grupo dos Sonhos, o setor de colchões tem apresentado um crescimento constante nos últimos anos, impulsionado pela valorização do conforto e da qualidade de vida dentro de casa, na qual a procura aumenta em época de promoção. “Durante a Black Friday, esse movimento se intensifica, pois o consumidor aproveita o momento para trocar o colchão antigo por um modelo mais moderno, com tecnologia de conforto e preço mais acessível. No Ceará, há um aumento expressivo de demanda no varejo físico, com consumidores buscando oportunidades reais de economia”, destaca.

No período de promoções como a Black Friday, este movimento tem impulsionado o fluxo de clientes e elevado o volume de vendas nas lojas. O benefício, limitado ao estoque disponível, é apontado como um dos principais atrativos da campanha. O público-alvo do Galpão dos Colchões se encontra, principalmente, nas lojistas e revendedores de Fortaleza, que buscam abastecimento com preço de distribuidor, e consumidores finais em busca de ofertas diretas de fábrica.

“O Galpão dos Colchões se diferencia por ser a maior distribuidora de colchões do Ceará, com um modelo de negócio que une preço de fábrica, estoque próprio e atendimento direto ao consumidor final”, complementa Gabriel Silva.

Com a abertura dos preços de distribuidor ao público e políticas de desconto, o Galpão dos Colchões consolida sua liderança no setor e reforça a confiança dos consumidores na marca. O movimento também sinaliza um novo momento para o varejo local, em que a transparência nos valores e o acesso ampliado a produtos de alto padrão tornam-se diferenciais competitivos na disputa pela preferência do público durante a Black Friday.

Serviço
Galpão dos Colchões
Endereço: Rua Júnior Rocha, 576 – Parque Manibura, Fortaleza – CE
Telefone/WhatsApp: (85) 92002-1615
Instagram: @galpaodoscolchoes

