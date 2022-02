Bebês internados em maternidade escola ganham mesversários da equipe Neonatal; veja fotos

A equipe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh, tem celebrado comemorações de mesversários para os bebês que estão internados.

A ação, que vem sendo realizada desde maio de 2021, já realizou 124 mesversários no total e fazem parte do projeto cerca de 20 profissionais. Eles se certificam e só autorizam a realização da comemoração se o bebê apresenta quadro clínico estável.

Legenda: A pequena Lia está internada se recuperando de cirurgia, ela nasceu com malformação congênita na coluna Foto: Divulgação

Segundo Ana Gardênia, técnica de enfermagem, o projeto é forma de tranquilizar as mães durante a pandemia: “O acesso das mães aos seus filhos sofreu restrições pela pandemia, então pensamos que os mesversários ajudariam de alguma forma a aliviar a distância quando enviamos as fotos para elas de uma data tão vitoriosa que é chegar a mais um mês de vida”, contou.

Legenda: Bebês internados em UTI Neonatal comemoram mesversários Foto: Divulgação

Já enfermeira Rebeca Cavalcante, contou como todo esse processo é emocionante, “Para nós, realizar esses mesversários é trazer alegria para essas famílias. Embora já tenham acontecidos vários, é impossível não se emocionar em cada um deles” afirma.

Legenda: Bebês internados em UTI Neonatal comemoram mesversários Foto: Divulgação

A UTIN recebe bebês prematuros ou com alguma outra complicação no estado de saúde, nascidos na MEAC, uma dessas crianças é Lia, que comemorou seu primeiro mês de vida. A menina nasceu com uma malformação congênita na coluna e permanece internada para se recuperar da cirurgia.

Legenda: Lia e sua mãe Vanderli Cardoso Foto: Divulgação

A mãe de Lia, Vanderli Cardoso, agradece o cuidado recebido. “Eu acho muito interessante o que eles fazem. Envolve amor e carinho pela criança. Meu sentimento é de gratidão a Deus pela vida dessas pessoas que cuidam tão bem da minha filha”, disse Vanderli.

A escolha dos temas é feita em parceria com as famílias. As ornamentações e as roupinhas são confeccionadas pelos profissionais e os materiais utilizados são provenientes de doações entre a equipe, não sendo reutilizados para garantir a segurança dos bebês.