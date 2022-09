Auxílio Esporte Escolar: saiba quem tem direito ao benefício de R$ 100 a R$ 1.000

Os atletas escolares entre 12 e 17 anos incompletos, de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, podem receber um incentivo financeiro por meio do Auxílio Esporte Escolar. Não é preciso fazer cadastro, pagamento é feito com base no Cadastro Único.

Funciona assim: os estudantes com destaque em competições oficiais da rede pública de ensino, do Sistema dos Jogos Escolares Brasileiros, são aptos a receber o auxílio financeiro esportivo. O pagamento deve ser feito de forma automática para famílias com registro atualizado no Cadastro Único.

Cada atleta selecionado recebe R$ 100 mensais pagos por um ano e a família é beneficiada com R$ 1.000 numa parcela única. É permitido que mais de um estudante da mesma família receba o Auxílio Esporte Escolar.

Mais de 1,7 mil atletas são beneficiados pelo Auxílio Esporte Escolar, conforme o Ministério da Cidadania. No Ceará, 122.982 famílias foram incluídas, de modo geral, no Auxílio Brasil entre julho e agosto.

Quem pode receber o Auxílio Esporte Escolar?

Atletas escolares de 12 a 17 anos incompletos incluídos no Auxílio Brasil

É necessário ficar, no máximo, na 3ª posição em competições individuais ou coletivas

A ideia é estimular a prática de atividades esportivas, formação social e intelectual dos jovens. O benefício pode despertar talentos esportivos que possam representar o país em competições internacionais no futuro, como analisa o Ministério da Cidadania.

Pagamento do Auxílio Esporte

Além do pagamento da parcela de R$ 1.000, as parcelas de R$ 100 são atreladas ao pagamento do Auxílio Brasil. Confira aqui o calendário de setembro do Auxílio Brasil:

VEJA O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO:

NIS 1: 19/09

NIS 2: 20/09

NIS 3: 21/09

NIS 4: 22/09

NIS 5: 23/09

NIS 6: 26/09

NIS 7: 27/09

NIS 8: 28/09

NIS 9: 29/09

NIS 0: 30/09

Cadastro no Auxílio Esporte

O Auxílio Esporte Escolar está atrelado ao Auxílio Brasil que usa a base de dados Cadastro Único. A seleção é feita de forma automática, considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual do Auxílio Brasil, conforme o Ministério da Cidadania.

Dúvidas

Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania - 121

Aplicativo Auxílio Brasil

