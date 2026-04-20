Arquidiocese rebate pôster de Guns N' Roses para divulgar show em Fortaleza: 'Desrespeito'

Desde o início de sua recente turnê pelo Brasil, a banda estadunidense Guns N' Roses divulga pôsteres em homenagem às cidades onde se apresenta no País. O mais recente, publicado no sábado (18), mostra as silhuetas dos integrantes da banda no topo da Catedral Metropolitana — um dos principais ícones e cartões-postais de Fortaleza.

Embora tenha agradado os fãs do grupo de hard rock, a arte causou desconforto nos bastidores da Arquidiocese, que administra a catedral.

No centro da peça, segundo a instituição, está "a imagem da Catedral Metropolitana de Fortaleza sendo abraçada por um monstro apocalíptico e vários mini-demônios orbitando o templo. [...] Uso indevido. Imagem grotesca. Bem típico da plástica desse tipo de banda". O texto é assinado pelo padre responsável pelo setor de comunicação, Vanderlúcio Souza.

Em "resposta" à ilustração do Guns, o pároco recorreu à inteligência artificial e criou uma imagem de Jesus abraçando o vocalista do grupo, Axl Rose. "Acredito que o Axl precisa do abraço de Jesus, que traz as marcas das Chagas gloriosas", justificou.

Para Vanderlúcio, o artista é "um homem marcado por uma história conturbada" e contrário "à figura de autoridade". "Fica a impressão de que, na realidade, é o próprio Axl quem foi esmagado pelo monstro vermelho do cartaz", afirmou o pároco.

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'Desrespeito'

De acordo com Vanderlúcio, a ideia inicial era publicar uma nota de repúdio em nome da Arquidiocese contra o pôster. "Era o que me parecia mais oportuno. [...] Pensei, inclusive, em criar uma imagem de um ser angélico destruindo o monstro vermelho", compartilhou.

No entanto, um amigo do padre recomendou outra alternativa. "Não posso esquecer que, antes de ser assessor, sou católico, sacerdote, consagrado em um carisma. Por isso, retomei a memória de quantas vezes fiz gestão de crise a partir do princípio de que não se combate o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem", alegou.

Por fim, no texto, ele disse que mesmo quem desrespeita católicos "permanece digno do abraço do nosso Senhor", mas ressaltou "a importância de que os símbolos e imagens cristãs sejam tratados com o devido respeito, sem manipulações que deturpem seu sentido original".

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Show em Fortaleza

Depois de 12 anos, a banda Guns N' Roses retornou a Fortaleza no último sábado (18). O show levou mais de 50 mil pessoas à Arena Castelão.

No Brasil, a turnê teve início no dia 1º de abril, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e será encerrada nesta sexta-feira (25), em Belém, no Pará.