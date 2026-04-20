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Arquidiocese rebate pôster de Guns N' Roses para divulgar show em Fortaleza: 'Desrespeito'

Montagem do grupo estadunidense foi considerada como "grotesca".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Montagem mostra os dois pôsteres, do Guns e da Arquidiocese.
Legenda: O pôster do Guns N' Roses causou polêmica.
Foto: Reprodução/Instagram e Reprodução/Arquidiocese de Fortaleza.

Desde o início de sua recente turnê pelo Brasil, a banda estadunidense Guns N' Roses divulga pôsteres em homenagem às cidades onde se apresenta no País. O mais recente, publicado no sábado (18), mostra as silhuetas dos integrantes da banda no topo da Catedral Metropolitana — um dos principais ícones e cartões-postais de Fortaleza.

Embora tenha agradado os fãs do grupo de hard rock, a arte causou desconforto nos bastidores da Arquidiocese, que administra a catedral.

No centro da peça, segundo a instituição, está "a imagem da Catedral Metropolitana de Fortaleza sendo abraçada por um monstro apocalíptico e vários mini-demônios orbitando o templo. [...] Uso indevido. Imagem grotesca. Bem típico da plástica desse tipo de banda". O texto é assinado pelo padre responsável pelo setor de comunicação, Vanderlúcio Souza.

Em "resposta" à ilustração do Guns, o pároco recorreu à inteligência artificial e criou uma imagem de Jesus abraçando o vocalista do grupo, Axl Rose. "Acredito que o Axl precisa do abraço de Jesus, que traz as marcas das Chagas gloriosas", justificou.

Para Vanderlúcio, o artista é "um homem marcado por uma história conturbada" e contrário "à figura de autoridade". "Fica a impressão de que, na realidade, é o próprio Axl quem foi esmagado pelo monstro vermelho do cartaz", afirmou o pároco.

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'Desrespeito'

De acordo com Vanderlúcio, a ideia inicial era publicar uma nota de repúdio em nome da Arquidiocese contra o pôster. "Era o que me parecia mais oportuno. [...] Pensei, inclusive, em criar uma imagem de um ser angélico destruindo o monstro vermelho", compartilhou.

No entanto, um amigo do padre recomendou outra alternativa. "Não posso esquecer que, antes de ser assessor, sou católico, sacerdote, consagrado em um carisma. Por isso, retomei a memória de quantas vezes fiz gestão de crise a partir do princípio de que não se combate o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem", alegou.

Por fim, no texto, ele disse que mesmo quem desrespeita católicos "permanece digno do abraço do nosso Senhor", mas ressaltou "a importância de que os símbolos e imagens cristãs sejam tratados com o devido respeito, sem manipulações que deturpem seu sentido original".

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