Show do Guns N' Roses em Fortaleza tem fila quilométrica antes de abertura dos portões

Nem a longa espera ou o calor em Fortaleza impediram os fãs da banda estadunidense Guns N' Roses de se deslocarem até a Arena Castelão, local onde o grupo fará apresentação neste sábado (18), para se reunirem em filas antes mesmo da abertura dos portões.

Em apresentação única, a banda liderada por Axl Rose chega na Capital com a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” ("Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes").

A expectativa é ainda maior que a da primeira vinda do grupo ao Ceará, registrada em 2014, já que eles chegam em uma formação clássica, com a presença de Axl, Duff McKagan e Slash, ícones do rock.

Debaixo de lonas, guarda-chuvas ou até sob o sol, fãs foram vistos na fila desde as primeiras horas deste sábado. Trajando roupas pretas ou com referências ao grupo, muitos precisaram se planejar para não atrasar e garantir um bom lugar na espera.

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Foi o caso da educadora física Ely Santos que, mesmo não tendo chegado tão cedo ao local, relata ter se programado para o momento. Os acessos, no entanto, dificultaram o processo.

"Estava tudo muito engarrafado, bem difícil mesmo. Quase não chegávamos, estava tudo bem quilométrico já. Descemos algumas quadras antes e seguimos andando mesmo, mas foi longe", contou ao Diário do Nordeste.

Segundo ela, a intenção de chegar antes da abertura dos portões foi a de garantir um bom local dentro do estádio para ter uma boa visão do show.

Legenda: Ao lado dos amigos, Ely Santos chegou momentos antes da abertura dos portões da Arena Castelão. Foto: Arquivo pessoal.

Fã do Guns N' Roses desde a adolescência, ela partiu para a Arena Castelão acompanhada de vários amigos, ainda na expectativa pela festa da noite de sábado. "Eu passei a semana ansiosa, de verdade. Hoje acordei às 5h pensando nisso", confidenciou.

Castelão lotado para o show

A fila, inclusive, demonstrou a grandiosidade do show. A expectativa de público em Fortaleza, no Ceará, é de 50 mil pessoas. Os primeiros 25 mil ingressos para a apresentação deste sábado foram vendidos nos 30 minutos iniciais da abertura da bilheteria ainda em 2025.

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Assim como em outras seis cidades que receberão a turnê, o estádio foi dividido em sete setores e cada um terá sinalizada a entrada específica: arquibancadas superior, inferior e especial; pistas normal e premium; lounge e camarotes.

Os portões para a entrada dos fãs foram abertos às 16h. A apresentação deve começar às 21h, logo após show de abertura da banda Raimundos.