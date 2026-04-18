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Show do Guns N' Roses em Fortaleza tem fila quilométrica antes de abertura dos portões

Fãs chegaram à Arena Castelão horas antes; portões foram abertos às 16h.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira

Nem a longa espera ou o calor em Fortaleza impediram os fãs da banda estadunidense Guns N' Roses de se deslocarem até a Arena Castelão, local onde o grupo fará apresentação neste sábado (18), para se reunirem em filas antes mesmo da abertura dos portões.

Em apresentação única, a banda liderada por Axl Rose chega na Capital com a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” ("Porque o que você quer e o que você terá são duas coisas completamente diferentes"). 

A expectativa é ainda maior que a da primeira vinda do grupo ao Ceará, registrada em 2014, já que eles chegam em uma formação clássica, com a presença de Axl, Duff McKagan e Slash, ícones do rock.

Debaixo de lonas, guarda-chuvas ou até sob o sol, fãs foram vistos na fila desde as primeiras horas deste sábado. Trajando roupas pretas ou com referências ao grupo, muitos precisaram se planejar para não atrasar e garantir um bom lugar na espera.

Veja imagens:

Foi o caso da educadora física Ely Santos que, mesmo não tendo chegado tão cedo ao local, relata ter se programado para o momento. Os acessos, no entanto, dificultaram o processo.

"Estava tudo muito engarrafado, bem difícil mesmo. Quase não chegávamos, estava tudo bem quilométrico já. Descemos algumas quadras antes e seguimos andando mesmo, mas foi longe", contou ao Diário do Nordeste.

Segundo ela, a intenção de chegar antes da abertura dos portões foi a de garantir um bom local dentro do estádio para ter uma boa visão do show. 

Selfie de um grupo de pessoas usando camisetas pretas em um evento ao ar livre, em fila, com grande público ao fundo e uma estrutura de palco visível ao longe.
Legenda: Ao lado dos amigos, Ely Santos chegou momentos antes da abertura dos portões da Arena Castelão.
Foto: Arquivo pessoal.

Fã do Guns N' Roses desde a adolescência, ela partiu para a Arena Castelão acompanhada de vários amigos, ainda na expectativa pela festa da noite de sábado. "Eu passei a semana ansiosa, de verdade. Hoje acordei às 5h pensando nisso", confidenciou.

Castelão lotado para o show

A fila, inclusive, demonstrou a grandiosidade do show. A expectativa de público em Fortaleza, no Ceará, é de 50 mil pessoas. Os primeiros 25 mil ingressos para a apresentação deste sábado foram vendidos nos 30 minutos iniciais da abertura da bilheteria ainda em 2025. 

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Os portões para a entrada dos fãs foram abertos às 16h. A apresentação deve começar às 21h, logo após show de abertura da banda Raimundos. 

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