Após protesto no Ceará, motoristas de carros-pipa começam a receber pagamentos atrasados do governo federal

Motoristas de cerca de 50 carros-pipa que abastecem com água localidades atingidas por estiagem ou seca no interior do Ceará paralisaram as atividades e fizeram um protesto por pagamentos atrasados na manhã desta quinta-feira (27). Trabalhadores do Movimento Organizado dos Pipeiros fecharam trecho da rodovia BR-122 próximo à entrada do município de Quixadá, e afirmaram estar sem receber desde dezembro de 2024.

Após uma manhã de protestos, que também ocorreram em outros estados do nordeste, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou nesta tarde que o pagamento da Operação Carro-Pipa está sendo realizado nesta quinta.

Segundo o governo federal, a fatura da força-tarefa de abastecimento foi de R$ 50 milhões e superou a capacidade orçamentária disponível para cobrir os valores e os custos administrativos do Ministério.

"Para viabilizar o pagamento foi necessário um pedido de descentralização de recursos do ministério, feito à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e ao Tesouro Nacional, concedido na data de hoje. O pedido, encaminhado à SOF no dia 07 de fevereiro, seguiu todos os trâmites necessários e ocorreu em função da Lei Orçamentária Anual (LOA) ainda não ter sido aprovada pela Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados", informou a pasta.

Pagamentos serão normalizados em março

Ainda conforme o MIDR, o fluxo de pagamentos da Operação Carro-Pipa será normalizado a partir de março, quando está prevista a aprovação da LOA.

O Sindicato dos Proprietários e Motoristas de Caminhões Pipa (Sindpipa) havia emitido um comunicado, informando que os pipeiros do Ceará estariam em protesto nesta quinta e sexta (28), para reivindicar os valores atrasados.

"Os Pipeiros do Estado do Ceará, de forma organizada e pacífica, vem através deste movimento, reivindicar seus salários atrasados. Salários estes referentes a novembro e dezembro de 2024, janeiro de 2025", disse nota.

