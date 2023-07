Água Mineral Límpida lança embalagem de 330ml com rótulo em braille

Inovação, acessibilidade e inclusão são diferenciais que humanizam as marcas e são fundamentais para mantê-las atualizadas diante das demandas da sociedade. Nesse sentido, a Água Mineral Límpida apresenta a nova embalagem de 330 ml, trazendo de volta seu rótulo com informações em braille, código que proporciona a leitura para pessoas com deficiência visual.

De acordo com Camila Fragoso, diretora-geral da marca, o rótulo premium, que já existia no antigo produto de 500 ml da empresa, retorna neste lançamento como forma de dar mais autonomia para os clientes. A gestora explica que a Límpida é a única marca de água mineral no Brasil a contar com rótulo inclusivo.

“Esse rótulo é motivo de muito orgulho para nós, uma vez que o foco em promover saúde e sustentabilidade está presente desde as origens da Límpida”, pontuou Camila. Com a inovação, a empresa já foi vencedora de dois prêmios da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (ABINAM) como “melhor rótulo em embalagem descartável”.

Além do rótulo, a Límpida também promove outras ações inclusivas. Em parceria com o Instituto dos Cegos, a marca criou o projeto "A cor do grito", trabalho que reúne cinco artistas com deficiência visual do projeto Cores da Arte, idealizado pelo artista cearense e arte-educador Dias Brasil.

“No projeto, patrocinado pela Límpida, os artistas Andriola, Ariel, Kiko, Souza Ana e Sant’Ana expressam suas emoções em forma de cores na pintura de uma tela com 30 metros de comprimento e 1,5 metros de altura, um trabalho gigantesco não só em dimensões, mas em representatividade e inclusão. Temos muito orgulho em ter proporcionado esse momento”, frisou a diretora-geral da marca. A pintura será leiloada em breve, e a renda será revertida para a manutenção do projeto e para associações carentes.

Serviço

Instagram - @limpidaoficial