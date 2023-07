Açudes do Ceará: 3 dos 5 maiores reservatórios atingiram os melhores volumes em quase uma década

A quadra chuvosa de 2023 levou 3 dos 5 maiores açudes do Ceará — Castanhão, Orós e Banabuiú — a atingirem os maiores volumes em quase uma década. Dos outros dois, o reservatório Araras chegou a 100% da capacidade também no ano passado, enquanto o Figueiredo alcançou, neste ano, cerca de 15%, o maior volume em toda a série histórica analisada, desde 2012.

Os dados são do Portal Hidrológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e foram analisados pelo Diário do Nordeste.

Dos 5 maiores reservatórios, 2 estão localizados na bacia hidrográfica Médio Jaguaribe, o Castanhão (6,7 bilhões de m³) e o Figueiredo (519,6 milhões de m³).

O Orós, na bacia hidrográfica Alto Jaguaribe, tem capacidade de 1,9 bilhão de m³ e foi concluído em 1961. Na quadra chuvosa de 2023, atingiu o volume máximo de 67,5% durante 10 dias do mês de maio. Antes, esse percentual tinha sido atingido em outubro de 2012.

Já o Banabuiú, terceiro maior reservatório do Estado, está atualmente com 41,9% da capacidade cheia, maior volume desde 2013. Também chamado de Arrojado Lisboa, o açude teve construção finalizada em 1966, na região hidrográfica do Rio Banabuiú.

Maior açude do Ceará, o Castanhão atingiu 30% da capacidade em abril deste ano, o que foi o melhor resultado em quase 10 anos.

A quadra chuvosa de 2023

Neste ano, o Ceará terminou a quadra chuvosa com registros em torno da média histórica para o período de fevereiro a maio. Ainda assim, foi o melhor resultado dos últimos três anos, com destaque para o mês de março, segundo balanço divulgado pela Funceme em 31 de maio.

Atualmente, quase um mês após a quadra chuvosa, 23 açudes ainda estão sangrando no Ceará. A maioria deles (39%) está localizada na bacia Metropolitana.

Outros 72 reservatórios estão com volume acima de 90% da capacidade. Desses, 14 (19%) estão na bacia Metropolitana, que também reúne a maioria. Outros 10 (14%) estão na bacia Acaraú.

Os açudes que estão com menos de 30% da capacidade, por sua vez, somam 34 reservatórios. Eles estão distribuídos entre 8 bacias, das quais o Médio Jaguaribe, Alto Jaguaribe, Banabuiú e Curu reúnem 23 (67,6%).

