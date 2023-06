Águas do Castanhão serão transferidas para a Grande Fortaleza apenas no próximo ano; entenda

O açude Castanhão, maior reservatória de água do Ceará, só irá transferir água para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) a partir do dia 31 de janeiro de 2024. A decisão foi tomada pelo Conselho dos Recursos Hídricos do Estado (Conerh), considerando que o açude registra 31,28% de sua capacidade total.

A transferência é feita pelo Eixão das Águas. No entanto, como a Bacia da RMF concentra 80,6% de sua capacidade, sendo um bom nível de água acumulada. A situação favorável foi apontada pelo secretário dos Recursos Hídricos, Robério Monteiro.

Robério Monteiro Secretário dos Recursos Hídricos “No ano de 2022 os reservatórios da Região metropolitana de Fortaleza atingiram 100%, neste ano o cenário foi bem parecido, chegando a mais de 90%. Com esse aporte, será possível, mais uma vez, não realizar a transferência de água do Açude Castanhão para a Região. Os conselheiros analisaram a situação e até janeiro de 2024 esta será a decisão.”

O Conerh é composto por 24 conselheiros. Dentre eles estão organizações civis de recursos hídricos, representantes de secretarias, Comitês de Bacias Hidrográficas, instituições públicas federais, e outras entidades com foco na área.

Volume de água do Castanhão

No início do ano, o Castanhão registrava cerca de 20% da capacidade, de acordo com o Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Porém, a partir da segunda quinzena de março, mês que teve recorde de chuvas em 15 anos, começou a aumentar o volume.

Em abril, concentrou 30,5% de volume, revelando o melhor cenário do reservatório desde outubro de 2014, ou seja, há quase 10 anos.

