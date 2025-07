74 cidades do CE têm aviso de ‘perigo potencial’ por chuvas intensas nesta quarta (2); veja locais

Julho, segundo mês da pós-estação chuvosa do Ceará, teve início com chuvas em diversos pontos do Estado. Nesta quarta-feira (2), as precipitações devem permanecer intensas em pelo menos 74 cidades, de acordo com aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Um aviso de “perigo potencial” pelas condições meteorológicas – ou aviso amarelo – foi emitido pelo Inmet na manhã de hoje, e prevê que as precipitações e rajadas de vento devem seguir até as 15h.

O boletim do Inmet tem nível 1 de severidade na escala do instituto, e aponta possibilidade de chuvas de até 50 milímetros (mm) e ventos de 40 a 60 km/h nas áreas afetadas.

A Defesa Civil do Ceará reforçou o alerta sobre as condições do tempo via mensagem de texto, às 8h50. Para se cadastrar e receber os alertas, basta enviar o CEP de residência para o número 40199.

Diante do cenário nas 74 cidades cearenses, há “baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”. O Inmet orienta, então, que a população tome algumas precauções:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Cidades sob aviso de chuvas intensas

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

General Sampaio

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Irauçuba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Moraújo

Morrinhos

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Redenção

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Previsão do tempo para o Ceará

A previsão de chuvas principalmente na região litorânea é reforçada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão separa as probabilidades por dia e turno, confira:

Quarta-feira, 02/07/2025

Manhã : Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana, e chuvas isoladas no Sertão Central e Inhamuns.

: Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana, e chuvas isoladas no Sertão Central e Inhamuns. Tarde : Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas na Jaguaribana, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral Norte. No Litoral de Fortaleza e na Ibiapaba alta possibilidade de chuvas isoladas.

: Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas na Jaguaribana, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral Norte. No Litoral de Fortaleza e na Ibiapaba alta possibilidade de chuvas isoladas. Noite: Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuvas esparsas na Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Sertão Central e Inhamuns e Maciço de Baturité. No Litoral Norte e na Ibiapaba baixa possibilidade de chuva.

Quinta-feira, 03/07/2025

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité.

: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Cariri.

: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Cariri. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Sexta-feira, 04/07/2025