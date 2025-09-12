Diário do Nordeste
15 de setembro é feriado no Ceará? Veja o que funciona e a programação religiosa

Celebração religiosa e serviços alterados marcam o feriado em Juazeiro do Norte

Escrito por
Nathália Paula Braga nathalia.braga@svm.com.br
Ceará
Várias pessoas seguindo um carro, com a imagem de Nossa Senhora das Dores em procissão em Juazeiro do Norte
Legenda: Primeiras atividades da Festa e Romaria de Nossa Senhora das Dores 2025, em Juazeiro do Norte
Foto: Reprodução

Na próxima segunda-feira (15), Juazeiro do Norte celebra o dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira do município. É considerado feriado na cidade desde 26 de setembro de 1968, quando foi decretada a Lei Municipal N° 335.

Apesar da proximidade na região do "Crajubar" — que inclui Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha —, o feriado é válido apenas em Juazeiro. A Igreja celebra a padroeira desde 30 de agosto, em programação que se estende até o dia oficial da festa, 15 de setembro.

Confira a Programação do Santuário Basílica de Nossa Senhora das Dores em 15/09

  • 5h - Santa Missa
  • 7h - Santa Missa
  • 9h - Missa Solene
  • 12h - Benção dos chapéus e despedidas dos Romeiros
  • 16h - Santa Missa
  • 17h - Procissão com imagem de Nossa Senhora das Dores
  • 18h30 - Benção do Santíssimo Sacramento na Praça do Romeiro
  • 19h - Show Pirotécnico

A população irá confraternizar com quermesse e apresentações culturais após os ritos religiosos.

A ligação histórica de Juazeiro do Norte com Nossa Senhora das Dores 

A devoção à Nossa Senhora das Dores está na raiz da história de Juazeiro do Norte. Antes mesmo da chegada do Padre Cícero, em 1872, já havia um povoado formado em torno da capela dedicada à padroeira, construída pelo Brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro na antiga Fazenda Tabuleiro Grande.

A primeira imagem da santa, trazida de Portugal, foi venerada por cerca de 60 anos. Em 1887, ela foi substituída por outra, adquirida pelo Padre Cícero na França, que permanece até hoje no altar-mor da Basílica de Nossa Senhora das Dores. A imagem primitiva, chamada “Cárita”, está preservada na Casa Paroquial e só é exibida em duas grandes procissões: a de Nossa Senhora das Candeias, em 2 de fevereiro, e a da padroeira, em 15 de setembro.

Veja também

teaser image
País

Feriados e datas comemorativas de setembro: veja a lista

teaser image
Zoeira

William Bonner relembrou dia em que apresentou o JN direto de Juazeiro do Norte: 'Padim Ciço'

teaser image
Ceará

Cearense devoto de Padre Cícero faz homenagem ao sacerdote nos telões da Times Square; assista

Confira abaixo o que funciona e o que não funciona no feriado de 15 de setembro:

Bares e restaurantes
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do município  funcionarão normalmente, com horários determinados  pelos próprios estabelecimentos.

Bancos
Os bancos de Juazeiro do Norte  não realizarão atendimentos durante o feriado desta segunda. Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes também não poderão realizar compensações bancárias, incluindo a TED, apenas PIX.

Correios
Nas agências dos Correios não haverá expediente no feriado. Os Correios ainda alertaram que a central de atendimento da empresa estará disponível por meio da Atendente Virtual dos Correios, no site dos Correios, na página "Fale Conosco", no chat.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão. O objetivo é garantir a manutenção das redes de água e esgoto e o fornecimento de serviços essenciais, lojas e núcleo não realizarão atendimento.

Enel

A Enel Distribuição Ceará informou que a loja de atendimento fechará na segunda-feira (15), reabrindo normalmente a partir de terça-feira (16). A área de atendimento ao cliente funcionará com a Central de Relacionamento, 24h por dia, oferecendo diversos serviços da companhia.

Saúde 
Na segunda-feira, conforme o decreto municipal, os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente. Portanto, nesse dia, a Unidade de Pronto Atendimento Limoeiro (UPA Limoeiro 24h); a Unidade de Pronto Atendimento Lagoa Seca (UPA Lagoa Seca 24h); o Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra (HIMA) e o Hospital e Maternidade São Lucas (HMSL), funcionarão em regime normal.
 

Postos de Combustível  
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustível de Juazeiro irão operar normalmente durante o feriado.


Lojas de Rua 
Os lojistas de Juazeiro poderão abrir no dia 15 de setembro, mediante acordo com o Sindicato dos Lojistas, informa a Câmara de Dirigentes Lojistas de Juazeiro do Norte (CDL).

Cariri Shopping
Praça de alimentação - 11h às 22h
Lojas, quiosques e pet shop - 13h às 20h
Farmácia Pague Menos, C&A, Riachuelo, Renner e Centauro - 12h às 21h
Laboratório Dra. Telma - 6h30 às 19h
Mercadinhos São Luiz - 9h às 22h
Americanas - 11h às 21h
Lotérica - 13h às 18h

La Plaza Shopping
Lojas e Quiosques - 14h às 20h
Praça de alimentação - 11h ás 22h
Graveto - 11h30 às 23h
50 Sabores - 12h às 22h30
Parque pakaraka - 12h às 22h30
Pizza Hut - 16h30 às 22h  

Programe-se: Os feriados nacionais que restam em 2025:

  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

*Estagiária sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita

