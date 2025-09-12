15 de setembro é feriado no Ceará? Veja o que funciona e a programação religiosa

Na próxima segunda-feira (15), Juazeiro do Norte celebra o dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira do município. É considerado feriado na cidade desde 26 de setembro de 1968, quando foi decretada a Lei Municipal N° 335.



Apesar da proximidade na região do "Crajubar" — que inclui Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha —, o feriado é válido apenas em Juazeiro. A Igreja celebra a padroeira desde 30 de agosto, em programação que se estende até o dia oficial da festa, 15 de setembro.

Confira a Programação do Santuário Basílica de Nossa Senhora das Dores em 15/09

5h - Santa Missa

7h - Santa Missa

9h - Missa Solene

12h - Benção dos chapéus e despedidas dos Romeiros

16h - Santa Missa

17h - Procissão com imagem de Nossa Senhora das Dores

18h30 - Benção do Santíssimo Sacramento na Praça do Romeiro

19h - Show Pirotécnico

A população irá confraternizar com quermesse e apresentações culturais após os ritos religiosos.

A ligação histórica de Juazeiro do Norte com Nossa Senhora das Dores

A devoção à Nossa Senhora das Dores está na raiz da história de Juazeiro do Norte. Antes mesmo da chegada do Padre Cícero, em 1872, já havia um povoado formado em torno da capela dedicada à padroeira, construída pelo Brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro na antiga Fazenda Tabuleiro Grande.

A primeira imagem da santa, trazida de Portugal, foi venerada por cerca de 60 anos. Em 1887, ela foi substituída por outra, adquirida pelo Padre Cícero na França, que permanece até hoje no altar-mor da Basílica de Nossa Senhora das Dores. A imagem primitiva, chamada “Cárita”, está preservada na Casa Paroquial e só é exibida em duas grandes procissões: a de Nossa Senhora das Candeias, em 2 de fevereiro, e a da padroeira, em 15 de setembro.



Confira abaixo o que funciona e o que não funciona no feriado de 15 de setembro:

Bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do município funcionarão normalmente, com horários determinados pelos próprios estabelecimentos.

Bancos

Os bancos de Juazeiro do Norte não realizarão atendimentos durante o feriado desta segunda. Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os clientes também não poderão realizar compensações bancárias, incluindo a TED, apenas PIX.



Correios

Nas agências dos Correios não haverá expediente no feriado. Os Correios ainda alertaram que a central de atendimento da empresa estará disponível por meio da Atendente Virtual dos Correios, no site dos Correios, na página "Fale Conosco", no chat.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão. O objetivo é garantir a manutenção das redes de água e esgoto e o fornecimento de serviços essenciais, lojas e núcleo não realizarão atendimento.



Enel

A Enel Distribuição Ceará informou que a loja de atendimento fechará na segunda-feira (15), reabrindo normalmente a partir de terça-feira (16). A área de atendimento ao cliente funcionará com a Central de Relacionamento, 24h por dia, oferecendo diversos serviços da companhia.



Saúde

Na segunda-feira, conforme o decreto municipal, os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente. Portanto, nesse dia, a Unidade de Pronto Atendimento Limoeiro (UPA Limoeiro 24h); a Unidade de Pronto Atendimento Lagoa Seca (UPA Lagoa Seca 24h); o Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra (HIMA) e o Hospital e Maternidade São Lucas (HMSL), funcionarão em regime normal.



Postos de Combustível

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustível de Juazeiro irão operar normalmente durante o feriado.



Lojas de Rua

Os lojistas de Juazeiro poderão abrir no dia 15 de setembro, mediante acordo com o Sindicato dos Lojistas, informa a Câmara de Dirigentes Lojistas de Juazeiro do Norte (CDL).