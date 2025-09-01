Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Feriados e datas comemorativas de setembro: veja a lista

O próximo mês terá apenas um feriado nacional, enquanto Juazeiro do Norte celebrará a festa da padroeira da cidade

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:09)
País
Feriados e datas comemorativas de setembro veja a lista
Legenda: Setembro é repleto de datas que celebram diversas profissões e causas sociais e ambientais
Foto: Shutterstock

O mês de setembro tem apenas um feriado nacional: o Dia da Independência, em 7 de setembro (domingo). Por outro lado, setembro é repleto de datas que celebram diversas profissões e causas socioambientais. 

O início da primavera está marcado para começar no dia 22 do mesmo mês. No interior do Ceará, Juazeiro do Norte terá a festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade, que é feriado municipal.

Veja também

teaser image
País

Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, mostra estimativa do IBGE; Ceará tem mais de 9,2 milhões

Confira as demais datas comemorativas do mês:

  • 1º de setembro: Dia do Profissional de Educação Física, Dia da Bailarina e Dia do Endocrinologista
  • 2 de setembro: Dia do Florista e Dia do Repórter Fotográfico
  • 3 de setembro: Dia do Biólogo, do Guarda Civil e das Organizações Populares
  • 5 de setembro: Dia da Amazônia, comemorado principalmente no Amazonas, onde também se celebra a elevação regional em província
  • 6 de setembro: oficialmente marca a escolha da letra do Hino Nacional Brasileiro
  • 7 de setembro: Dia da Independência do Brasil - Feriado nacional
  • 8 de setembro: Dia Mundial da Alfabetização, enfatizando a importância da educação
  • 9 de setembro: Dia do Administrador e Médico Veterinário, além dos inusitados Dia do Cachorro-Quente e Dia da Velocidade
  • 15 de setembro (domingo): Dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro do Norte - Feriado municipal em Juazeiro do Norte
  • 18 de setembro: Dia dos Símbolos Nacionais, que celebra bandeira, hino, brasão e selo oficiais do Brasil
  • 21 de setembro: Dia da Árvore, uma data importante de conscientização ambiental, especialmente com a chegada da primavera
  • 22 de setembro: Equinócio de primavera, marcando o início da estação no Hemisfério Sul

Próximo feriado prolongado

Para quem está sentindo saudades de um bom feriado prolongado terá de esperar um pouco mais, pois o próximo está marcado para 20 de novembro, no dia de Zumbi e da Consciência Negra, que cai numa quinta-feira. 

Todos os outros grandes feriados nacionais, como Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; Finados, em 2 de novembro; e Proclamação da República, 15 de novembro, caem nos fins de semana.

Assuntos Relacionados
Feriados e datas comemorativas de setembro veja a lista
País

Feriados e datas comemorativas de setembro: veja a lista

O próximo mês terá apenas um feriado nacional, enquanto Juazeiro do Norte celebrará a festa da padroeira da cidade

Redação
Há 53 minutos
imagem em close de copa de árvore ipê, com flores amarelas. imagem ilustra matéria com mensagens para o mês de setembro
País

Bem-vindo, setembro! Celebre o início do mês com 10 mensagens para compartilhar

Veja mensagens para desejar um bom mês para quem você ama

Redação
Há 1 hora
Policial penal sendo levado preso por policiais civis
País

Polícia prende policial penal que atirou em entregador de delivery no Rio de Janeiro

José Rodrigo da Silva Ferrarini também foi afastado de suas funções na Corporação

Redação
31 de Agosto de 2025
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, um homem de camiseta preta está de frente para a câmera, em frente a um portão de grade metálica, com expressão séria. À direita, vê-se parte inferior do corpo do mesmo homem com bermuda estampada, segurando uma arma de fogo apontada para baixo. O chão está sujo com o que parece ser sangue e há folhas secas espalhadas.
País

Entregador baleado por policial penal no RJ não sabe quando voltará a trabalhar

A vítima, identificada como Valério dos Santos Júnior, disse que o projétil permanece alojado

Redação
31 de Agosto de 2025
Imagens do policial penal
País

Entregador é baleado por policial penal ao se recusar a fazer entrega direto no apartamento

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (29) no Rio de Janeiro. A arma do agente foi recolhida e a vítima encaminhada para exame de corpo de delito

Redação
30 de Agosto de 2025
Martelo de juíz
País

Promotor é investigado por dizer que réu negro não cometeria crime se tivesse recebido “chibatadas”

A fala do promotor do RS ocorreu durante julgamento na cidade gaúcha São José do Norte

Redação
30 de Agosto de 2025
Imagem mostra o empresário René da Silva Nogueira e a esposa e delegada Ana Paula Lamego Balbino
País

Empresário indiciado por matar gari tinha 'fascínio' por armas e pelo cargo da esposa, diz polícia

A delegada Ana Paula Lamego Balbino sabia que o marido usava os armamentos dela com frequência, segundo a Polícia Civil. Caso aconteceu em Belo Horizonte

Redação
30 de Agosto de 2025
Medidas cautelares contra Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, são revogadas
País

Caso Ultrafarma: medidas cautelares contra empresário Sidney Oliveira são revogadas

Empresário foi preso no último dia 12 durante investigação contra esquema que teria rendido mais de R$ 1 bilhão em propina

Redação
30 de Agosto de 2025
A residência estava tomada por sujeira, mas os cães eram aparentemente bem tratados
País

Homem morre dentro de casa no Rio de Janeiro e seus cães passam dois dias ao lado do corpo

O homem possivelmente foi vítima de um ataque cardíaco

Redação
30 de Agosto de 2025
Imagem de grupo de militares para matéria sobre mudança de exigências para entrar no curso das Forças Armadas
País

STF muda exigências para ingresso nas Forças Armadas e invalida proibição de casados em curso

O relator do recurso afirmou que a regra viola princípios constitucionais da igualdade e proteção à família

Redação
29 de Agosto de 2025
Imagem de Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado
País

Artista negro é morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado

Caso aconteceu em Santo André, na Grande São Paulo, na manhã da última terça-feira (26)

Redação
29 de Agosto de 2025
Maria Eduarda mostrou a esperteza do passarinho Frederico Marcelino
País

Passarinho invade apartamento, faz moradora se sentir 'especial' e acaba sendo 'dedurado' pelos vizinhos 

Maria Eduarda publicou o vídeo da descoberta no TikTok, que rapidamente viralizou

Redação
29 de Agosto de 2025
Imagem mostra policiais federais participando de operação de segurança, mostrando profissionais em ação com destaque para a polícia federal na cena, ilustrando investigação sobre vazamento de dados sobre operação contra pcc
País

PF investigará vazamento de informações em operação contra esquema do PCC no setor de combustíveis

Suspeita surgiu devido ao baixo número de mandados de prisão preventiva cumpridos durante a megaoperação dessa quinta-feira (28)

Redação
29 de Agosto de 2025
Dante Chiquinelli Marcatto
País

Mãe é presa suspeita de matar bebê de 9 meses envenenado em SP

A criança morreu após comer banana amassada

Redação
29 de Agosto de 2025
Esquema do PCC usava fintechs para lavar dinheiro de produção e distribuição de gasolina
País

Esquema do PCC usava fintechs para lavar dinheiro de produção e distribuição de gasolina

Investigação aponta ocultação de patrimônio e uso de laranjas para controlar pontos de venda de combustíveis além de abertura de empresas

Redação
28 de Agosto de 2025
montagem de fotos de Hytalo Santos e o marido Euro em presídio
País

Hytalo Santos e marido são transferidos de São Paulo para presídio na Paraíba

Prisão é a maior em João Pessoa na custódia de presos provisórios masculinos

Redação
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra close-up em pés femininos malhando em máquina de academia e ilustra morte de mulher em academia de BH
País

Mulher morre ao passar mal enquanto se exercitava em academia de Belo Horizonte (MG)

Vítima descansava entre uma série de exercícios quando teve um mal-estar

Redação
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis
País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo
28 de Agosto de 2025
Renê Junior, empresário que matou gari em BH com a arma da esposa delegada após se irritar com caminhão de lixo na rua
País

Juíza cita 'tumulto processual' em caso de empresário que matou gari em Belo Horizonte

Desde o início do processo, o réu René Nogueira Júnior trocou de advogado três vezes

Redação
28 de Agosto de 2025
pessoas atravessando rua em faixa de pedestre, em fortaleza. cidade tem mais de 2,5 milhões de habitantes
País

Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, mostra estimativa do IBGE; Ceará tem mais de 9,2 milhões

Estimativa sobre a população brasileira foi divulgada nesta quinta-feira (28)

Redação
28 de Agosto de 2025