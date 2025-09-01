Feriados e datas comemorativas de setembro: veja a lista

O mês de setembro tem apenas um feriado nacional: o Dia da Independência, em 7 de setembro (domingo). Por outro lado, setembro é repleto de datas que celebram diversas profissões e causas socioambientais.

O início da primavera está marcado para começar no dia 22 do mesmo mês. No interior do Ceará, Juazeiro do Norte terá a festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade, que é feriado municipal.

Confira as demais datas comemorativas do mês:

1º de setembro: Dia do Profissional de Educação Física, Dia da Bailarina e Dia do Endocrinologista

2 de setembro: Dia do Florista e Dia do Repórter Fotográfico

3 de setembro: Dia do Biólogo, do Guarda Civil e das Organizações Populares

5 de setembro: Dia da Amazônia, comemorado principalmente no Amazonas, onde também se celebra a elevação regional em província

6 de setembro: oficialmente marca a escolha da letra do Hino Nacional Brasileiro

7 de setembro: Dia da Independência do Brasil - Feriado nacional

8 de setembro: Dia Mundial da Alfabetização, enfatizando a importância da educação

9 de setembro: Dia do Administrador e Médico Veterinário, além dos inusitados Dia do Cachorro-Quente e Dia da Velocidade

15 de setembro (domingo): Dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Juazeiro do Norte - Feriado municipal em Juazeiro do Norte

18 de setembro: Dia dos Símbolos Nacionais, que celebra bandeira, hino, brasão e selo oficiais do Brasil

21 de setembro: Dia da Árvore, uma data importante de conscientização ambiental, especialmente com a chegada da primavera

22 de setembro: Equinócio de primavera, marcando o início da estação no Hemisfério Sul

Próximo feriado prolongado

Para quem está sentindo saudades de um bom feriado prolongado terá de esperar um pouco mais, pois o próximo está marcado para 20 de novembro, no dia de Zumbi e da Consciência Negra, que cai numa quinta-feira.

Todos os outros grandes feriados nacionais, como Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro; Finados, em 2 de novembro; e Proclamação da República, 15 de novembro, caem nos fins de semana.