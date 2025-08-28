Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, mostra estimativa do IBGE; Ceará tem mais de 9,2 milhões

O Brasil tem população estimada em 213.421.037 pessoas, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (28). Portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme o documento, o estado mais populoso é São Paulo, que tem 46.081.801 habitantes. O Ceará ocupa a oitava posição na lista, com uma população estimada em 9.268.836 habitantes. No Censo de 2022, o Estado tinha 8.791.688 pessoas.

A menor população estimada do País é de Roraima, com 738.772 habitantes.

Municípios do Ceará

A portaria ainda apresenta estimativa populacional dos municípios cearenses. A Capital, Fortaleza, tem 2.578.483 habitantes, conforme o IBGE. Na sequência, aparecem Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.

Os dados têm como referência o dia 1º de julho deste ano.

Veja lista dos estados: