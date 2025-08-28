Diário do Nordeste
Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, mostra estimativa do IBGE; Ceará tem mais de 9,2 milhões

Estimativa sobre a população brasileira foi divulgada nesta quinta-feira (28)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
pessoas atravessando rua em faixa de pedestre, em fortaleza. cidade tem mais de 2,5 milhões de habitantes
Legenda: Estimativa do IBGE aponta que Fortaleza tem mais de 2,5 milhões de habitantes
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Brasil tem população estimada em 213.421.037 pessoas, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (28). Portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme o documento, o estado mais populoso é São Paulo, que tem 46.081.801 habitantes. O Ceará ocupa a oitava posição na lista, com uma população estimada em 9.268.836 habitantes. No Censo de 2022, o Estado tinha 8.791.688 pessoas.

A menor população estimada do País é de Roraima, com 738.772 habitantes.

Municípios do Ceará

A portaria ainda apresenta estimativa populacional dos municípios cearenses. A Capital, Fortaleza, tem 2.578.483 habitantes, conforme o IBGE. Na sequência, aparecem Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.

Os dados têm como referência o dia 1º de julho deste ano.

Veja lista dos estados:

Estado (UF)
População
Brasil
213.421.037
São Paulo
46.081.801
Minas Gerais
21.393.441
Rio de Janeiro
17.223.547
Bahia
14.870.907
Paraná
11.890.517
Rio Grande do Sul
11.233.263
Pernambuco
9.562.007
Ceará
9.268.836
Pará
8.711.196
Santa Catarina
8.187.029
Goiás
7.423.629
Maranhão
7.018.211
Amazonas
4.321.616
Paraíba
4.164.468
Espírito Santo
4.126.854
Mato Grosso
3.893.659
Rio Grande do Norte
3.455.236
Piauí
3.384.547
Alagoas
3.220.848
Distrito Federal
2.996.899
Mato Grosso do Sul
2.924.631
Sergipe
2.299.425
Rondônia
1.751.950
Tocantins
1.586.859
Acre
884.372
Amapá
806.517
Roraima
738.772

 

