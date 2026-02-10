A cachorra Pretinha, nome dado pela comunidade da Praia Brava, em Florianópolis, faleceu nessa segunda-feira (9). Ela era a companheira e amiga do cão Orelha, vítima de maus-tratos na mesma região.

O anúncio veio a partir de uma publicação feita nas redes sociais do empresário Bruno Ducatti. Em carta aberta, ele afirma que Pretinha faleceu em decorrência de falência renal, agravada por complicações causadas pela dirofilariose, doença mais conhecida como verme do coração.

Segundo Ducatti, Pretinha foi retirada das ruas após o que aconteceu com Orelha. Foi então que o real estado de saúde dela ficou visível para os cuidadores. "Um quadro silencioso, avançado e cruel, como o de tantos animais invisíveis neste país", descreve o empresário.

Pretinha foi tratada com todo o cuidado e carinho, segundo conta Ducatti. "Foram utilizados todos os recursos possíveis: internação intensiva, exames complexos, medicações de alto custo e acompanhamento contínuo". Porém, mesmo com os tratamentos, Pretinha descansou. "Não houve omissão, descaso ou abandono. Houve luta até o fim".

"Pretinha e Orelha deixaram uma marca que ultrapassa a Praia Brava. Suas histórias expõem o que funciona quando há cuidado comunitário — e o que falha quando o poder público e a sociedade se omitem", denuncia Bruno Ducatti.