Investigação aponta manobrista como responsável por manutenção da piscina em academia de SP

A academia não possuía alvará de funcionamento e apresentava condições precárias de segurança.

Escrito por
Nathália Paula Braga* producaodiario@svm.com.br
País
Homem manusenado produtos químicos.
Legenda: Segundo relatos de alunos e do gerente da academia à polícia, o manobrista do local é o responsável pelo preparo do produto que é jogado na água.
Foto: Divulgação.

Novos desdobramentos da investigação sobre a morte da professora Juliana Bassetto, ocorrida após uma aula de natação, indicam que o manobrista da academia C4 Gym, localizada no bairro Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo, era o responsável pela limpeza da piscina.

Um vídeo mostra um homem, ainda não identificado, manuseando um produto químico. O caso ocorreu no último sábado (7). A mulher, de 27 anos, morreu intoxicada após entrar na piscina com cloro adulterado.

Juliana chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital após sofrer uma parada cardíaca. O marido dela, Vinicius de Oliveira, também está internado após passar mal. Além disso, um adolescente de 14 anos foi hospitalizado com bolhas no pulmão.

Vídeo mostra o momento em que um homem manipula o produto químico adulterado.

Investigações

Segundo a Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP), a recepcionista e o manobrista da academia não compareceram à delegacia para prestar depoimento.
O delegado-geral da Polícia Civil paulista, Artur Dian, informou que o cloro estava misturado a um produto ainda não identificado.

Ele ressaltou que o laudo pericial definitivo não foi concluído, mas os indícios já apontam para a causa da intoxicação. O delegado Alexandre Bento, titular do 42º Distrito Policial, afirmou que os responsáveis pela C4 Gym fecharam a academia e abandonaram o local. Equipes do Instituto de Criminalística e do Corpo de Bombeiros precisaram arrombar o imóvel para realizar a perícia técnica.

Academia sem alvará

A Subprefeitura de Vila Prudente interditou preventivamente a academia por não possuir Auto de Licença de Funcionamento e apresentar condições precárias de segurança.

*Estagiária sob supervisão do editor Wagner Mendes. 

