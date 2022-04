127 cidades cearenses estão em alerta para risco de chuvas e ventos fortes; confira lista

A semana pode começar com chuvas e ventos fortes em 127 das 184 cidades cearenses, conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso meteorológico é válido até às 10 horas desta terça-feira (25), no entanto, pode ser renovado caso as condições sigam favoráveis para ocorrência de pluviometria no Ceará.

Este alerta é do grau 1, em uma escala que vai até 3. Neste patamar de severidade, os municípios podem ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com rajadas de 60 km/h. Para este nível de alerta, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também aponta possibilidade de chuvas para, pelo menos, os próximos dois dias. Amanhã (25), o órgão prevê possibilidade de "chuva na faixa litorânea e no Cariri. Nas demais regiões, chuva isolada".

Na quarta-feira, dia 27, a previsão é de "céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões".

Chuvas no Ceará

Entre as 7 horas de ontem (24) e 7 horas desta segunda-feira (25), pelo menos 111 cidades cearenses foram banhadas pelas chuvas, conforme dados da Funceme. O maior volume pluviométrico foi registrado no município de Granja, no Litoral Norte, com 71 milímetros. Em seguida aparecem São Gonçalo do Amarante (64 mm) e Cariré (54 mm).

Em abril, a Funceme já contabiliza o acumulado médio de 168 milímetros, o que representa cerca de 90% da média histórica para o período, que é de 188 mm. Do início de janeiro até agora, o Ceará acumula 660.8 mm. Este índice significa 82,5% de todo volume esperado para o ano (800,6 mm).

Cidades incluídas no alerta:

