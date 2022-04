Ceará registra chuva em 103 municípios em 24 horas; veja previsão

O Ceará registra chuva em 103 municípios no intervalo de 24 horas, conforme os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgados às 10h desta segunda-feira (25). A maioria das precipitações se concentra na Região da Jaguaribana, onde 21 cidades observaram atividades do tipo.

No entanto, o maior acumulado do Estado no período é observado no Litoral Norte, especificamente em Granja, onde o posto do açude de Gangorra marca um volume de 71 milímetros. Em seguida, aparece o Litoral de Pecém, onde São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, registra 64mm de chuva em 24h.

Já o terceiro maior volume é na Região da Ibiapaba, com o município de Cariré somando 54mm. Na região de Jaguaribana, Fortim também é observa um volume de 54mm.

10 maiores chuvas do dia

Granja: 71mm

São Gonçalo Do Amarante: 64mm

Cariré: 54mm

Fortim: 54mm

Choró: 48mm

Martinópole: 46mm

Iracema: 36mm

Ararendá: 34mm

Jaguaretama: 33mm

Morrinhos: 31mm

Previsão do tempo

Conforme a Funceme, a previsão do tempo para esta segunda-feira indica que as chuvas tendem a se concentrar ao longo do dia, principalmente, no Centro-Norte e Noroeste do Estado. No centro-sul, a tendência é de precipitação no período noturno.

As atividades pluviométricas devem ser isoladas e com intensidade fraca, ocasionalmente moderada, detalhou a organização.

Para a terça-feira (26), é esperado chuva em todas as macrorregiões, com os maiores acumulados sendo previstos para o Centro-Norte — Litoral, Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana e na Ibiapaba. Já para quarta-feira (27), é previsto pela Fundação que as precipitações sejam mais abrangentes no território cearense. No entanto, com intensidade variando de fraca a moderada em alguns pontos do estado.

Em geral, as atividades pluviométricas ocorrerão em virtude áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, sistema de brisa, temperatura, relevo e umidade.

