Chuva com ventania causa estragos no Crato e cobertura da quadra poliesportiva desaba

As chuvas ocorridas com ventos fortes na noite de sábado (23) na cidade do Crato, região do Cariri, causaram estragos em algumas localidades.

O volume das precipitações não foi alto, mas com a ventania a cobertura de uma quadra poliesportiva desabou no distrito de Ponta da Serra e a coberta de um posto de gasolina também foi danificada.

Segundo a Prefeitura do Crato, no distrito de Ponta da Serra, um pilar da quadra poliesportiva da comunidade foi danificado, e isso provocou o desabamento da cobertura do equipamento. De imediato, diz a nota da Prefeitura, “a Secretaria de Infraestrutura acionou a Defesa Civil, para isolar o local”.

O equipamento será vistoriado na segunda-feira (25), de acordo com a gestão municipal, quando “uma equipe técnica irá visitar o local para identificar quais medidas emergênciais podem ser tomadas para recuperar a estrutura e evitar outros prejuízos”.

Mais locais afetados

A moradora de Ponta da Serra, aposentada Lúcia Helena de Brito Ribeiro, conta que a cobertura da quadra Polo de Atendimento Vereador Edvardo Ribeiro da Silva, equipamento anexo a um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) caiu por volta das 21h de sábado.

Legenda: Um pilar da quadra poliesportiva da comunidade foi danificado e a cobertura desabou

Na hora da ocorrência, ninguém estava no local. De acordo com Lúcia, momento antes da chuva com forte ventania, parte da comunidade estava reunida na Festa do Padroeiro São José Operário.

Lúcia Helena de Brito Moradora de Ponta da Serra Quando a chuva começou a novena tinha terminado. Foi uma chuva rápida, mas com muito vento, muito trovão e muito relâmpago”.

A residência de Lúcia também foi afetada pelos estragos. A casa chegou a ficar sem energia, pois, segundo ela, árvores foram derrubadas e caíram sobre a fiação. Telhas também foram arrancadas pela força do vento. “Estamos consertando tudo hoje porque se chover de novo, vai entrar água”, completa ela.



A Prefeitura do Crato disse ainda que no distrito parte da coberta de um posto de gasolina foi danificada, bem como algumas casas.

Volume das precipitações

No Crato, entre sexta-feira (22) e sábado (23), choveu apenas 23 mm, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Já de sábado para este domingo (24) foram 10 mm.