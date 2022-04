Todas as cidades do CE estão em alerta para risco de chuvas e ventanias fortes neste fim de semana

O fim de semana deve ser de chuva em todas as regiões cearenses. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o risco de temporais e ventos com rajadas de até 100 km/hora. O aviso meteorológico é válido até amanhã, às 10 horas, no entanto, pode ser renovado.

Estão vigentes dois graus distintos de severidade. Para o nível 1, também chamado de 'potencial perigo', o Inmet incluiu 86 cidades. Nestas localidades, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de até 60 km/h.

No grau de nível 2, ou 'perigo', estão 98 municípios cearenses, cuja pluviometria pode chegar a 100 milímetros por dia e ventanias com rajadas de até 100 km/h. Confira lista ao fim da matéria.

Nesta classificação, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Para o nível três, escala mais forte de severidade, nenhum alerta foi emitido neste ano no Estado.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também prevê chuvas para este fim de semana "em todas as regiões" do Estado.

"Para amanhã (23), espera-se chuva em todas as macrorregiões, com os maiores acumulados sendo previstos para o Centro-Norte (Litoral, Maciço de Baturité, norte da Jaguaribana e na Ibiapaba) do Ceará", detalhou o órgão.

Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude da proximidade da Zona de Convergência Intertropical, bem como em razão de efeitos locais, sistema de brisa, temperatura, relevo e umidade.

Chuvas e aporte

Entre as 7 horas de ontem (21) e 7 horas desta sexta-feira (22), pelo menos 67 cidades cearenses foram banhadas pelas chuvas, conforme dados da Funceme. O maior volume pluviométrico foi registrado no município de Jijoca de Jericoacoara, com 60 milímetros. Em seguida aparecem Amontada (50 mm) e Sobral (46.6 mm).

Em abril, a Funceme já contabiliza o acumulado médio de 131,5 milímetros, o que representa cerca de 70% da média histórica para o período, que é de 188 mm. Do início de janeiro até agora, o Ceará acumula 625,4 mm. Este índice significa 78,1% de todo volume esperado para o ano (800,6 mm).

Estas precipitações têm possibilitado bons aportes hídricos em partes dos reservatórios cearenses. Atualmente, são 29 sangrando, os dois últimos a verterem foi o Pau Preto, em Potengi; e o reservatório Frios, em Umirim.

Eles atingiram a cota máxima (100%) de ontem para hoje (22). Outros 10 açudes estão com mais de 90% de volume armazenado e também podem verter a qualquer momento.

Os 155 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) acumulam, atualmente, 33,8% de volume armazenado. Este é o melhor índice dos últimos 8 anos, ficando atrás apenas do ano de 2013, quando os reservatórios acumulavam, em igual época do ano, 42,33%.

Cidades incluídas no alerta de risco 2:

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Icapuí

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramo

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Redenção

Reriutaba

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará

Quixeré