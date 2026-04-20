103 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até esta terça (21); veja lista

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu, na tarde desta segunda-feira (20), um aviso meteorológico de chuvas intensas de risco potencial e médio para 103 cidades do Estado.

“Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento”, ainda de acordo com o comunicado da entidade.

O aviso teve início às 17 horas desta segunda (20) e é válido até as 10 horas desta terça-feira (21).

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Cidades com risco médio

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

São Gonçalo do Amarante

Aquiraz

Beberibe

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Eusébio

Fortaleza

Horizonte

Itaitinga

Maracanaú

Maranguape

Pacajus

Pacatuba

Pindoretama

Acarape

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Baturité

Capistrano

Guaiúba

Guaramiranga

Itapiúna

Mulungu

Ocara

Pacoti

Palmácia

Redenção

Alto Santo

Aracati

Fortim

Ibicuitinga

Icapuí

Itaiçaba

Jaguaruana

Limoeiro do Norte

Morada Nova

Palhano

Quixeré

Russas

São João do Jaguaribe

Tabuleiro do Norte

Caridade

Ibaretama

Quixadá

Cidades com risco potencial

Apuiarés

General Sampaio

Itapajé

Paramoti

São Luís do Curu

Tejuçuoca

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Banabuiú

Ereré

Icó

Iracema

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Orós

Pereiro

Potiretama

Aurora

Baixio

Caririaçu

Cariús

Cedro

Farias Brito

Granjeiro

Ipaumirim

Jucás

Lavras da

Mangabeira

Umari

Várzea Alegre

Acopiara

Arneiroz

Boa Viagem

Canindé

Catarina

Choró

Deputado Irapuan

Pinheiro

Iguatu

Itatira

Madalena

Milhã

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Pedra Branca

Piquet Carneiro

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Senador Pompeu

Solonópole

Tarrafas

Tauá

DIFERENÇA ENTRE AVISO METEOROLÓGICO E PREVISÃO DO TEMPO

A Funceme ressalta que um aviso meteorológico difere da previsão do tempo. Enquanto a previsão do tempo informa as condições esperadas para um período específico, como temperatura, chuvas e ventos, o aviso meteorológico tem caráter preventivo, alertando sobre fenômenos potencialmente adversos, como chuvas intensas, ventos fortes e ondas de calor, que podem representar riscos à população.