103 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até esta terça (21); veja lista
O aviso teve início às 17 horas desta segunda (20) e vale até as 10 horas desta terça-feira (21).
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu, na tarde desta segunda-feira (20), um aviso meteorológico de chuvas intensas de risco potencial e médio para 103 cidades do Estado.
“Não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento”, ainda de acordo com o comunicado da entidade.
O aviso teve início às 17 horas desta segunda (20) e é válido até as 10 horas desta terça-feira (21).
Veja também
Cidades com risco médio
- Paracuru
- Paraipaba
- Pentecoste
- São Gonçalo do Amarante
- Aquiraz
- Beberibe
- Cascavel
- Caucaia
- Chorozinho
- Eusébio
- Fortaleza
- Horizonte
- Itaitinga
- Maracanaú
- Maranguape
- Pacajus
- Pacatuba
- Pindoretama
- Acarape
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Baturité
- Capistrano
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Itapiúna
- Mulungu
- Ocara
- Pacoti
- Palmácia
- Redenção
- Alto Santo
- Aracati
- Fortim
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Itaiçaba
- Jaguaruana
- Limoeiro do Norte
- Morada Nova
- Palhano
- Quixeré
- Russas
- São João do Jaguaribe
- Tabuleiro do Norte
- Caridade
- Ibaretama
- Quixadá
Cidades com risco potencial
- Apuiarés
- General Sampaio
- Itapajé
- Paramoti
- São Luís do Curu
- Tejuçuoca
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Banabuiú
- Ereré
- Icó
- Iracema
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Orós
- Pereiro
- Potiretama
- Aurora
- Baixio
- Caririaçu
- Cariús
- Cedro
- Farias Brito
- Granjeiro
- Ipaumirim
- Jucás
- Lavras da
- Mangabeira
- Umari
- Várzea Alegre
- Acopiara
- Arneiroz
- Boa Viagem
- Canindé
- Catarina
- Choró
- Deputado Irapuan
- Pinheiro
- Iguatu
- Itatira
- Madalena
- Milhã
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Pedra Branca
- Piquet Carneiro
- Quixelô
- Quixeramobim
- Saboeiro
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tarrafas
- Tauá
DIFERENÇA ENTRE AVISO METEOROLÓGICO E PREVISÃO DO TEMPO
A Funceme ressalta que um aviso meteorológico difere da previsão do tempo. Enquanto a previsão do tempo informa as condições esperadas para um período específico, como temperatura, chuvas e ventos, o aviso meteorológico tem caráter preventivo, alertando sobre fenômenos potencialmente adversos, como chuvas intensas, ventos fortes e ondas de calor, que podem representar riscos à população.