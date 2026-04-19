Vai chover no Dia de Tiradentes no Ceará? Veja previsão para o feriado de 21 de abril

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê, na segunda-feira (20) e terça-feira (21), feriado de Tiradentes, a presença de uma instabilidade atmosférica em algumas macrorregiões do estado, favorecendo a ocorrência de chuvas.

Para ambos os dias, o céu pode variar de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no sul do estado, Maciço de Baturité, e em municípios da faixa litorânea.

Segundo o órgão, a chuva no litoral é esperada durante o período da manhã. Em Fortaleza, as temperaturas no feriado devem variar entre 24° e 29° graus.

Pela tarde, as precipitações devem ocorrer na porção noroeste do estado, além de parte da Jaguaribana e Maciço de Baturité. Já no período da noite, as chuvas são esperadas no Cariri.

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Temperatura e umidade

As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais, como brisas, temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste associado a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Essa condição, ainda conforme a Funceme, contribui para aumento de umidade oriundo do oceano, e devem ser com intensidade variando entre fraca e moderada, podendo, de forma pontual, apresentar maior intensidade.