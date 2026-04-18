Caçamba é apreendida por descarte irregular de entulho em Fortaleza; veja o que diz a lei

Uma caçamba foi apreendida por descarte irregular de entulho no bairro Barroso, em Fortaleza, nessa sexta-feira (17). A infração foi flagrada durante uma fiscalização da Agência de Fiscalização (Agefis).

Diante da irregularidade, o órgão da Prefeitura lavrou auto de infração e realizou a apreensão da caçamba. O veículo foi encaminhado para a sede da Agefis, no bairro Cajazeiras.

Segundo a gestão municipal, a caçamba poderá ser retirada após o pagamento da multa e das taxas administrativas. Não foram divulgadas informações sobre o proprietário do veículo.

A apreensão integra uma ação da “Operação Capital Limpa e Ordenada”, que reúne diversos órgãos da Prefeitura para coibir o descarte irregular de resíduos, como Secretarias Regionais (SERs), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Veja também Ceará Cemitério quer exumar corpos de pessoas de 300 famílias que estão inadimplentes no CE Ceará Quarentenário e dietas: o que é feito no Zoológico de Fortaleza para garantir bem-estar dos animais

O QUE DIZ A LEI MUNICIPAL

O descarte inadequado de resíduos é considerado uma infração grave pelo Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019). A irregularidade está sujeita à multa e apreensão do veículo utilizado.

De acordo com a legislação, a multa para esses casos varia de R$ 202,50 a R$ 32,4 mil.

Diante desse tipo de infração, a população pode acionar a fiscalização por meio da Central 156 e do aplicativo Fiscalize Fortaleza — disponível para Android e iOS.