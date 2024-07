1ª etapa de requalificação da Praia de Iracema é entregue; Ponte dos Ingleses fica para 2º semestre

A primeira etapa das obras de requalificação da Praia de Iracema foi entregue em evento, no fim da tarde desta sexta-feira (5), pelo prefeito José Sarto.

As intervenções abrangem o trecho da Av. Rui Barbosa até o Largo do Mincharia — incluindo a construção e ampliação do calçadão ao longo da orla. A icônica Ponte dos Ingleses, por anos considerada cartão-postal da capital cearense, ficou para o segundo semestre.

Legenda: Trecho da Orla requalificado Foto: Ismael Soares/SVm

Novidades como ciclovia, nova pavimentação em intertravado substituindo o asfalto, paisagismo, mobiliário urbano com design moderno, drenagem e paraciclos foram implementadas. Além disso, foi criada uma guarderia para o projeto Praia Acessível e um bolsão para embarque e desembarque para eventos.

Veja também Ceará Prefeitura inicia operações de unidade para videomonitoramento de Fortaleza Ceará Ceará é 5º estado a aderir à nova política pública voltada para pessoas com deficiência

Samuel Dias, secretário de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), informou em coletiva que a Ponte dos ingleses deve ser entregue em novembro com a finalização da segunda etapa obra. Conforme o titular da Seinf, cerca de 70% do equipamento está concluído.

Novembro, provavelmente, já vai estar concluído, tá bem avançado, bem avançado. Nós incorporamos nessa outra etapa, né? A pedido do prefeito, a Ponte dos Ingleses, né? A Ponte dos ingleses, ela estava encravada em meio a toda essa requalificação". Samuel Dias Secretário de Infraestrutura de Fortaleza

Segunda etapa de obras incluem intervenções no Poço da Draga

Conforme a prefeitura, na segunda etapa da requalificação, as obras abrangem novas áreas de lazer, como praça e Areninha no Poço da Draga, além da construção de banheiros públicos, urbanização do espigão do Poço da Draga, nova iluminação, mobiliários urbanos e um mirante contemplativo.

Com um investimento total de R$ 26,1 milhões, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), as obras têm previsão de conclusão também para o segundo semestre de 2024, integrando todo o espaço com o novo calçadão da Av. Beira-Mar.