Velório de Elza Soares ocorre no Theatro Municipal do Rio; corpo sairá em carro aberto para enterro

O velório de Elza Soares, que morreu de causas naturais aos 91 anos, será velado nesta sexta-feira (21), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Das 8h às 10h, apenas para familiares e amigos terão acesso à cerimônia. Já o grande público poderá prestar a última homenagem à cantora das 10h às 14h.

Ao fim do momento, o corpo da artista sairá em translado no carro aberto do Corpo de Bombeiros. O trajeto deve passar pela Avenida Atlântica, onde ela morou por muitos anos, até o Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Às 15h, na Capela VIP, o funeral será novamente fechado para parentes e amigos. O sepultamento da cantora está previsto para 16h, no setor do Cristo Redentor.

