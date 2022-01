Elza Soares deixa DVD gravado dois dias antes de sua morte e álbum que estava em produção

Dois dias antes de falecer de causas naturais, a cantora Elza Soares deixou um álbum que estava em produção, assim como um DVD gravado no Theatro Municipal de São Paulo, segundo informações do g1. As filmagens ocorreram na segunda e terça-feira desta semana.

O percussionista que participou da gravação, Mestre Daula, relatou: "estivemos com ela até o fim, do jeito que ela queria: cantar até o fim". Em vídeo gravado para o g1, Daula compartilhou também o sentimento de privilégio de ter estado em tantos momentos ao lado dela.

Legenda: Percussionista Mestre da Lua compartilhou imagem do camarim Foto: Reprodução/Instagram

Mestre Daula Percussionista "(Privilégio) de ter aprendido tanto e ter recebido essa energia tão bonita e esse aprendizado dessa mulher que deixa um legado incrível. Como disse um grande amigo meu, que me escreveu lá da França, dizendo 'Elza é imortal, Elza é só uma passagem do corpo', mas sua obra e sua potência fica eternamente entre nós".

Ele ainda agradece por "tanta coisa bonita que fez por nós", declarando que a amiga estará para sempre em seu coração e em sua vida.

FALECIMENTO

A cantora morreu nesta quinta (20), de causas naturais aos 91 anos. "É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais", informou parte da nota da assessoria.

Elza faleceu no dia 20 de janeiro de 2022, exatamente 39 anos após a morte de Garrincha, com quem manteve relação por pouco mais de 17 anos. O jogador de futebol morreu no dia 20 de janeiro de 1983.

